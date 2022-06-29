Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙏 Доля захисників "Азовсталі" 🛡 Саміт НАТО у Мадриді ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці ⚠ Загроза з Білорусі
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

ПриватБанк раптово заблокував картки клієнтці: як жінка втратила 200 тис. грн

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 19:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З багаторічною клієнткою українського банку раптово розірвали контракт без права відновлення
Заблокували навіть картку для соцвиплат на дитину
Заблокували навіть картку для соцвиплат на дитину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

24 червня клієнтка ПриватБанку зайшла у застосунок Приват24 та виявила, що її рахунки з 200 тис. грн без пояснення заблокували.

Як пояснила жінка у відгуку на сайті "Мінфін", одна з карток була соціальною, на яку виплачували гроші на дитину.

Реклама

Коли українка звернулася в службу підтримки, їй пояснили, що банк розірвав з нею зв’язки без права на відновлення. Детальне роз’яснення скерували листом за адресою прописки в місто Покровськ Донецької області, однак жінка евакуювалася з зони бойових дій.

"Потрібно лише особисто з’явитися в банк і написати заяву на переказ грошей на інших рахунок в банку", – зазначила вона.

Клієнтка намагалася пояснити працівникам фінансової установи, що вона зараз не в рідному місті, а виїхала з двома дітьми. Жінка переконує, що по картках здійснювались операції, але шахрайством вона не займалась.

Реклама

Причиною блокування могло стати те, що не була вчасно здійснення актуалізація, тобто підтвердження після отримання сповіщення, бо на новому місці інтернет не ловить.

"Довіреність оформити на людину – сказали ні. Дитячі виплати тепер в повітрі. Клієнткою банку я була понад 15 років. У мене шок", – резюмувала вона.

Що відповіли у банку?

У ПриватБанку відреагували на відгук клієнти та зазначили, що в своїй діяльності керуються виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку.

Реклама

Відповідно до закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, банк зобов’язаний виявляти підозрілі операції до початку та в процесі їхнього проведення.

Водночас при розірванні ділових відносин клієнту надають можливість отримати власні кошти.

Виплати від банку

Наприкінці червня ПриватБанк почав здійснювати виплату грошової допомоги, яку українці отримують від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Гроші переказують через платіжну систему MoneyGram.

Розмір виплат становить 2200 гривень на особу. Фінансова підтримка виплачується упродовж трьох місяців українцям, які постраждали від війни.

Щоб отримати гроші, потрібно подати заявку на допомогу через платформу "єДопомога", ввести персональні дані та IBAN-номер рахунку ПриватБанку. Після цього заявку розглянуть і у випадку схвалення, клієнт отримає на мобільний повідомлення з контрольним номером переказу MoneyGram.

Кошти за цим переказом можна отримати:

  • в Приват24;
  • терміналі самообслуговування;
  • банкоматі;
  • відділенні;
  • звернувшись на гарячу лінію 3700.

Якщо гривневої картки ПриватБанку у вас немає, можна відкрити діджитал-рахунок для отримання переказу MoneyGram у Приват24.

"Сьогодні" раніше писали, що українські діти та підлітки можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій на картку ПриватБанк, а також розповідали, хто має право на виплати ВПО в липні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.6
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/35.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Грошове питання
Що буде з цінами на овочі?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20013.83

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1100.83

Litecoin (LTC)

52.54

Ripple (XRP)

0.32

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти