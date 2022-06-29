ПриватБанк раптово заблокував картки клієнтці: як жінка втратила 200 тис. грн

З багаторічною клієнткою українського банку раптово розірвали контракт без права відновлення

Заблокували навіть картку для соцвиплат на дитину / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

24 червня клієнтка ПриватБанку зайшла у застосунок Приват24 та виявила, що її рахунки з 200 тис. грн без пояснення заблокували.

Як пояснила жінка у відгуку на сайті "Мінфін", одна з карток була соціальною, на яку виплачували гроші на дитину.

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Коли українка звернулася в службу підтримки, їй пояснили, що банк розірвав з нею зв’язки без права на відновлення. Детальне роз’яснення скерували листом за адресою прописки в місто Покровськ Донецької області, однак жінка евакуювалася з зони бойових дій.

"Потрібно лише особисто з’явитися в банк і написати заяву на переказ грошей на інших рахунок в банку", – зазначила вона.

Клієнтка намагалася пояснити працівникам фінансової установи, що вона зараз не в рідному місті, а виїхала з двома дітьми. Жінка переконує, що по картках здійснювались операції, але шахрайством вона не займалась.

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Причиною блокування могло стати те, що не була вчасно здійснення актуалізація, тобто підтвердження після отримання сповіщення, бо на новому місці інтернет не ловить.

"Довіреність оформити на людину – сказали ні. Дитячі виплати тепер в повітрі. Клієнткою банку я була понад 15 років. У мене шок", – резюмувала вона.

Що відповіли у банку?

У ПриватБанку відреагували на відгук клієнти та зазначили, що в своїй діяльності керуються виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку.

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Відповідно до закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, банк зобов’язаний виявляти підозрілі операції до початку та в процесі їхнього проведення.

Водночас при розірванні ділових відносин клієнту надають можливість отримати власні кошти.

Виплати від банку

Наприкінці червня ПриватБанк почав здійснювати виплату грошової допомоги, яку українці отримують від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Гроші переказують через платіжну систему MoneyGram.

Розмір виплат становить 2200 гривень на особу. Фінансова підтримка виплачується упродовж трьох місяців українцям, які постраждали від війни.

Щоб отримати гроші, потрібно подати заявку на допомогу через платформу "єДопомога", ввести персональні дані та IBAN-номер рахунку ПриватБанку. Після цього заявку розглянуть і у випадку схвалення, клієнт отримає на мобільний повідомлення з контрольним номером переказу MoneyGram.

Кошти за цим переказом можна отримати:

в Приват24;

терміналі самообслуговування;

банкоматі;

відділенні;

звернувшись на гарячу лінію 3700.

Якщо гривневої картки ПриватБанку у вас немає, можна відкрити діджитал-рахунок для отримання переказу MoneyGram у Приват24.

"Сьогодні" раніше писали, що українські діти та підлітки можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій на картку ПриватБанк, а також розповідали, хто має право на виплати ВПО в липні.