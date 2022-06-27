Отримала борг у спадок, а банк подав у суд: що сталося з клієнткою ПриватБанку

Розповідаємо історію клієнтки ПриватБанку, яка змушена через успадкований борг мати справу в суді

На що поскаржилась клієнтка ПриватБанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Час від часу у клієнтів різних банків виникають ситуації, коли вони змушені тривалий час розбиратися із наслідками. Про одну з таких проблем розказала клієнтка ПриватБанку.

Свій відгук про успадкований борг та судову справу вона написала на спеціалізованому сайті "Мінфін".

Реклама

Що сталося

Як розповіла жінка, коли вона вступала у спадщину, то дізналася про кредитну заборгованість. Протягом двох місяців вона намагалася дізнатися номер рахунку, на який треба надсилати гроші для погашення.

Врешті-решт наприкінці січня цього року вона його отримала. Жінка погасила борг на початку лютого і отримала про це справку. Але згодом виявилося, що банк подав позов до суду.

"З цього моменту почався квест, як відкликати справу із суду під час воєнного стану. Заяву про відкликання справи з відділення ПриватБанку відправили до головного офісу. Після цього неодноразово дзвонила на гарячу лінію банку, і до юридичного відділу, і відділу документообігу. Склали як мінімум два звернення/заяви про відкликання справи з суду. Але жодних змін. Справа досі відкрита у суді", – поскаржилась клієнтка.

Реклама

Що відповіли в банку

У пресслужбі ПриватБанку пояснили, що питання було раніше розглянуто профільними співробітникам, і після перевірки клієнтці зателефонував фахівець, щоб надати інформацію та рекомендації.

"З нашого боку було сформовано та відправлено запит до суду для відхилення позову, однак, на жаль, відповіді ми не отримали. Радимо вам також звернутися до суду для уточнення інформації", – зазначили в банку.

ПриватБанк запускає нові сервіси

Як ми розповідали раніше, ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців під назвою "Каса". Це програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах.

Реклама

По суті "Каса" – це поєднання онлайн-кабінету і застосунку для POS-термінала. Зазначається, що "Каса" це застосунок, який вбудований у POS-термінал і може виконувати функції касового апарату:

продаж товарів;

оформлення інкасації;

внесення до каси готівки для розміну та інше.

Крім цього, через онлайн-кабінет "Каси" можна реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу, стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.

Ми також писали про те, що українці можуть отримати ще один вид допомоги через ПриватБанк, і як клієнтів банку масово атакують шахраї.