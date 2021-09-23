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ПриватБанк повісив на українця чужий кредит. Як чоловік раптово перетворився в боржника

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
23 вересня, 15:58
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Ще 10 років тому служба безпеки банку встановила, що борги належать однофамільцю українця, але досі їх не переоформили
Співробітники банку не можуть точно відповісти, чиї це кредити
Співробітники банку не можуть точно відповісти, чиї це кредити / Фото: Колаж: Сьогодні

Українець поскаржився, що співробітники державного ПриватБанку вимагають від нього виплатити кредиту однофамільця, які той взяв ще десять років тому.

Про це він написав на сайті Мінфіну.

Історія почалася десять років тому

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Чоловік заявив, що ніколи не обслуговувався в ПриватБанку, але в 2011 році йому подзвонили і повідомили про непогашені кредити. Коли чоловік розповів, що ніколи не користувався послугами банку, йому запропонували приїхати в банк, для з'ясування ситуації.

"На місці з'ясувалося, що взяті кілька кредитів людиною з повним збігом ПІБ і якимось чином моїм ІПН. При детальному розгляді з'ясувалося, що до кредитного договору прикладена ксерокопія не мого паспорта (у нас з ним однакові ПІБ, але різний рік народження і серія паспорта). Також при взятті кредитів в документах був не мій підпис", – розповів чоловік.

Він відразу ж написав заяву про шахрайство для розслідування ситуації, що склалася. Через деякий час чоловік отримав з головного офісу в Дніпрі лист, що його звернення було розглянуто – підтвердилося, що кредити брав не він. Після цього дзвінки з банку припинилися. Також чоловікові порекомендували звернутися в податкову за фактом роздвоєння даних.

Що зараз відбувається

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Але, через десять років історія продовжилася. Чоловік вирішив відкрити зарплатну картку в ПриватБанку, де його чекав сюрприз.

"І ось через 10 років 9 вересня цього року я, але пам'ятаючи про ситуацію 10-річної давності поговорив про неї з оператором заодно прихопивши з собою і лист з результатами розслідування. На місці з'ясовується, що кредити так і висять на мені і до них додається (як ви думаєте чий?) саме мій паспорт", – пише обурений чоловік.

Після цього було ініційовано нове службове розслідування. Ще через пару днів знову зателефонували з головного офісу і знову сказали про задвоєння даних. Тільки зараз співробітники банку вже не можуть точно відповісти, чиї це кредити.

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"Порекомендували звернутися в правоохоронні органи пообіцявши надіслати лист про результати розслідування (якого до речі досі не отримав). Зате отримав щоденні дзвінки некомпетентних співробітниць банку, що вимагають у мене оплати чужих кредитів. На пояснення ситуації вони не реагують, як робот повторюють одне "ви готові до кінця місяця погасити частину кредиту", – розповів українець.

Що кажуть в ПриватБанку

У Приватбанку вже відреагували на інцидент і прокоментували обурений відгук користувача.

"Банк обслуговує клієнтів керуючись чинним законодавством і нормами НБУ. За описаною вами ситуацією була проведена ретельна перевірка профільними фахівцями та надана інформація при зворотного зв'язку. Ми додатково напишемо вам в особистому повідомленні, про надання офіційної відповіді", – пише співробітник банку.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

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