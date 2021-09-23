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ПриватБанк повесил на украинца чужой кредит. Как мужчина внезапно превратился в должника

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
23 сентября, 15:58
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Еще 10 лет назад служба безопасности банка установила, что долги принадлежат однофамильцу украинца, но до сих пор их не переоформили
Сотрудники банка не могут точно ответить, чьи это кредиты
Сотрудники банка не могут точно ответить, чьи это кредиты / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинец пожаловался, что сотрудники государственного ПриватБанка требуют от него выплатить кредиты однофамильца, которые тот взял еще десять лет назад.

Об этом он написал на сайте Минфина.

История началась десять лет назад

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Мужчина заявил, что никогда не обслуживался в ПриватБанке, но в 2011 году ему позвонили и сообщили о непогашенных кредитах. Когда мужчина рассказал, что никогда не пользовался услугами банка, ему предложили приехать в банк, для выяснения ситуации.

"На месте выяснилось, что взяты несколько кредитов человеком с полным совпадением ФИО и каким-то образом моим ИНН. При детальном рассмотрении выяснилось, что к кредитному договору приложена ксерокопия не моего паспорта (у нас с ним одинаковые ФИО, но разный год рождения и серия паспорта). Также при взятии кредитов в документах была не моя подпись", - рассказал мужчина.

Он сразу же написал заявление о мошенничестве для расследования сложившейся ситуации. Через некоторое время мужчина получил из головного офиса в Днепре письмо, что его обращение было рассмотрено – подтвердилось, что кредиты брал не он. После этого звонки из банка прекратились. Также мужчине порекомендовали обратиться в налоговую по факту раздвоения данных.

Что сейчас происходит

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Но, спустя десять лет история продолжилась. Мужчина решил открыть зарплатную карту в ПриватБанке, где его ждал сюрприз.

"И вот спустя 10 лет 9 сентября этого года я , но помня о ситуации 10-летней давности поговорить о ней с оператором заодно прихватив с собой и письмо с результатами расследования. На месте выясняется, что кредиты так и висят на мне и к ним приложен (как вы думаете чей?) именно мой паспорт", – пишет возмущенный мужчина.

После этого было инициировано новое служебное расследование. Спустя еще пару дней снова позвонили из головного офиса и снова сказали о задвоении данных. Только сейчас сотрудники банка уже не могут точно ответить, чьи это кредиты.

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"Порекомендовали обратиться в правоохранительные органы пообещав прислать письмо о результатах расследования (которого кстати до сих пор не получил). Зато получил ежедневные звонки некомпетентных сотрудниц банка требующих у меня оплаты чужих кредитов. На объяснение ситуации они не реагируют, как робот повторяют одно "вы готовы до конца месяца погасить часть кредита?", - рассказал украинец.

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке уже отреагировали на инцидент и прокомментировали возмущенный отзыв пользователя.

"Банк обслуживает клиентов руководствуясь действующим законодательством и нормами НБУ. По описанной вами ситуации была проведена тщательная проверка профильными специалистами и предоставлена информация при обратной связи. Мы дополнительно напишем вам в личном сообщении, о предоставлении официального ответа", – пишет сотрудник банка.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

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