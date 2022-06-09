ПриватБанк зненацька позбавив грошей клієнта – за що заблокували картку

Клієнт ПриватБанку поскаржився на раптове блокування картки після спроби оплатити товар в інтернеті.

Українець залишився без грошей тому, що банк заблокував картку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Власнику картки ПриватБанку заблокували рахунок за спробу купити товар на сайті оголошень OLX. Банк спочатку відхилив транзакцію, а трохи пізніше взагалі закрив доступ до карти.

Відповідний відгук чоловік залишив на сторінці ПриватБанку на сайті "Мінфін".

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За словами клієнта, він збирався купити товар на сайті OLX на суму 4,5 тис грн, скориставшись мобільним додатком Приват 24. Але банк відхилив транзакцію пояснивши це тим, що на карті перевищено ліміт на покупки в інтернеті.

Клієнт вирішив збільшити ліміт та знову купити необхідний йому товар, проте ПриватБанк і вдруге не пропустив транзакцію, назвавши її "підозрілою" операцією. Також чоловікові запропонували зателефонувати до служби підтримки банку.

"Проходжу тест-допит: як мене звуть, де прописаний, де народився. Після чого оператор приймає рішення заблокувати повністю мій телефон доступу до Приват24, карту" , – обурюється чоловік.

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Як відреагували у банку?

На відгук українця відповіли у фінансовій установі, назвавши блокування картки вимушеним заходом.

"При підтвердженні платежу деякі дані, вказані вами, відрізнялися від тих, які ви раніше залишали в банку. Блокування картки було вимушеним заходом у даній ситуації, адже ми дбаємо про ваші кошти", – пояснили у ПриватБанку.

Також клієнту порадили звернутися до онлайн підтримки на сайті pb.ua, щоб розблокувати карту.

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Українці заблокували картку у Польщі

Нещодавно українка з карткою ПриватБанку спробувала зняти готівку з банкомату у Польщі. Гроші вона так і не одержала, а український банк заблокував картку.

Жінка витратила день на запалення заявки на повернення грошей, але служба підтримки її ігнорувала. Трохи згодом у банку пояснили, що заявку на оскарження угоди вже відправлено до міжнародної платіжної системи, за правилами якої і відбувається оскарження. На розгляд може піти до 120 днів.

Раніше ми пояснювали, чому українці не отримують по 2,2 тис. грн. від ООН. Також ми писали, як працюватимуть українські банки на Трійцю.