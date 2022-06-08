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Заблокували картку в Польщі: чому клієнтка ПриватБанку раптово залишилась без грошей

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 16:14
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Клієнтка ПриватБанку поскаржилась на раптове блокування коштів на картці після невдалої транзакції
Українка в Польщі опинилась без грошей, бо ПриватБанк заблокував картку
Українка в Польщі опинилась без грошей, бо ПриватБанк заблокував картку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Власниця картки ПриватБанку в травні спробувала зняти готівку з банкомата у Польщі. Транзакцію їй відхилили, гроші не видали, а український банк раптово заблокував карточку.

Відповідний відгук жінка залишила до сторінки ПриватБанку на сайті "Мінфін".

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За словами клієнтки, цілий день вона заповнювала заявку на повернення грошей, але у службі підтримки відповіді не дали. Упродовж місяця банківська установа ігнорує проблему та обіцяє можливе повернення грошей за 120 днів.

"Додзвонитися в підтримку, щоб прояснити ситуацію, не можу вже місяць, хоч іншим клієнтам (телефонувала з номера мами) відповідають", – зазначила вона.

Українку цікавить, чому гроші зняло і банк "не помітив", що транзакція відхилена. Разом із двома дітьми вона залишилась без зароблених грошей, хоч є VIP-клієнткою та оплачує всі послуги ПриватБанку.

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Що відповіли у фінансовій установі?

На відгук українки відповіли у ПриватБанку. Працівники зазначили, що шкодують через несправність закордонного банкомата.

"Ми отримали запит на здійснення операції від банку, який обслуговує цей банкомат. Повторного запиту про скасування операції через збій у роботі банкомата не надходило, тому ми вимушені були її здійснити", – пояснили у фінустанові.

Зазначають, що банк створив заявку на оскарження операції та вже відправив необхідний пакет документів в міжнародну платіжну систему за правилами якої і відбувається оскарження. Регламент до 120 днів встановлений платіжною системою.

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"Щодо ваших звернень у підтримку, при спробах перетелефонувати на ваш номер у деяких випадках банк стикається з перешкодами", – зауважили в ПриватБанку.

На момент дзвінка номер клієнтки перебуває поза мережею. Відтак українці порекомендували в таких випадках звертатися в онлайн-підтримку на сайті ПриватБанку. Клієнтку запевнили, що одразу після отримання відповіді від платіжної системи, її одразу про це поінформують.

На українців у Польщі скасують виплати

Із 1 липня в Польщі припинять виплати в розмірі 40 злотих (275 грн) на день для поляків, які приймають в себе українців. Ці гроші надають на харчування та проживання вимушених переселенців. Виплачуватимуть суму надалі лише полякам, які прихистили дітей, вагітних та багатодітних жінок.

Польський уряд також планує внести зміни до законів, що стосуються українців. Переселенці в Польщі можуть працювати без відповідного дозволу, лише з повідомленням роботодавця до служби зайнятості.

Зі змінами, роботодавець повинен чітко вказувати тривалість робочого часу іноземця та розміру зарплати. Це робиться й для захисту прав українських працівників, які можуть наткнутися на трудову експлуатацію.

"Українці через незнання польського законодавства, мови та скрутне матеріальне становище часто наражаються на експлуатацію з боку недобросовісних роботодавців. Зміни дозволять цивілізувати ринок працевлаштування українців, на якому з середини березня зафіксовано досить багато порушень", – пояснив "Сьогодні" гендиректор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Зараз польський ринок праці відчуває брак чоловіків, але поступово для жінок збільшують кількість вакансій. Зокрема через збільшений попит, адже саме жінок з дітьми виїхало з України найбільше від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас 10 тис. українців у Польщі виплатять ще по 900 злотих на спеціальні картки торговельної мережі Biedronka для покупок. Раніше "Сьогодні" пояснювали, чому українцям не приходять 2,2 тис. грн від ООН.

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