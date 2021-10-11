ПриватБанк неожиданно заблокировал все счета семьи. Что стало причиной?

Женщина перевела деньги с карты мужа на свою, а банк отказал ей в сотрудничестве

В банке заявили, что пересмотреть решение о блокировке могут лишь по решению суда / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что государственный банк заблокировал ее банковский счет. А чтобы снять ограничения нужно подавать заявление в полицию на собственного супруга.

Об этом она написала на сайте Минфина.

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"Так как в моём телефоне разбит экран, функционирует не во всех местах, я могла провести платежи через телеграмм… Проведя несколько операций с карты мужа на свою, муж не сразу разобравшись в происхождении этих платежей, позвонил 3700, что привело к блокировке его карты и ограничению моего счёта с привязкой двух карт", – написала Анна Миненкова.

Позже ее супруг смог восстановить свою банковскую карту, а ей отказали в сотрудничестве. В банке заявили о мошеннических действиях.

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"К сожалению, при анализе операций были обнаружены поступления на карту, которые плательщик не подтвердил. Со стороны банка была проведена работа и предложенные варианты урегулирования вопроса. К сожалению, пока между вами и банком ограничено сотрудничество в связи с движением средств на карте, что имели мошеннический характер. Посмотреть данное решение возможно по решению суда", – ответили Анне в банке.

По словам клиентки, банк не предложил никаких вариантов урегулирования ситуации. Несмотря на то, что ее супруг неоднократно обращался в банк с просьбой снять ограничения со счёта получателя.

"Специалисты направляют в полицию, но мы не понимаем с каким заявлением… на друг друга писать? Так же на моём счёте находятся денежные проценты с депозита, которые как заявляет банк не вернут", – подытожила женщина.

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Представители банка уже отреагировали на инцидент, пишут, что решают вопрос.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. Дополнительно свяжемся с вашим мужем для урегулирования ситуации. О результатах вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

/ Фото: скриншот

ПриватБанк стал одним из самых популярных в Украине и недавно занял первое место по прибыльности, в период с января по август 2021 года.

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