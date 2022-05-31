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НБУ визначився з режимом роботи на Трійцю: як працюватимуть банки

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 14:41
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У Національному банку визначили, як працюватимуть фінустанови на Трійцю
На період воєнного стану, в Україні скасували додаткові вихідні
На період воєнного стану, в Україні скасували додаткові вихідні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На неділю, 12 червня, в Україні відзначають свято Трійці. Зазвичай, у таких випадках вихідний день переносять на наступний понеділок, тобто 13 червня.

Як повідомили у пресслужбі Національного банку, з огляду на воєнний стан в країні, у 2022 році свято не переноситимуть з неділі на понеділок.

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"Святковий день 12 червня, Трійця, що припадає на неділю, не переноситься.Відповідно понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи", – наголосили в НБУ.

Окрім цього, міжбанківські перекази через систему електронних платежів здійснюватимуть з 11 до 13 червня включно. Попри війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час.

Трійця-2022 в Україні

Літнє свято Трійці у православ’ї вважається дуже важливим, оскільки символізує Триєдність Бога та прославляє Пресвяту Трійцю. Воно пов’язане з Великоднем, адже традиційно відзначається через 50 днів після Пасхи і припадає на неділю.

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Католицька Трійця зазвичай відзначається у першу неділю після свята П'ятдесятниці. У 2022 році ця дата збігається з православним святкуванням – 12 червня.

Церковне свято в Україні є підставою для офіційного вихідного дня. Однак у зв’язку з війною, до 23 серпня цього року скасували всі додаткові вихідні.

Українці готуються до свята заздалегідь – прибирають вдома та довкола дому, готують святкові страви. На стіл застеляють зелену скатертину та виставляють приготовлену їжу із зелені, яєць, риби, м’яса та випічку. Оселю також прикрашають зеленню – гілками клена, берези, верби, липи, квітами й травами, щоб захиститися від зла та мати удачу і здоров’я.

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Три валютні курси в Україні

Нещодавно Національний банк України дозволив банкам встановлювати курси валют на свій розсуд і валютний ринок почав жити в новій реальності. Фактично утворилося три валютні курси: офіційний, картковий курс, яким конвертується гривня у валюту для оплати за кордоном, а також готівковий валютний курс.

За офіційним курсом 29,25 грн долари можуть купити лише підприємства, які купують за кордоном товари, що входять до списку критичного імпорту. У цьому списку понад 1000 найменувань, від будматеріалів та харчових продуктів до палива, медикаментів і предметів та засобів особистої гігієни. Перелік постійно доповнюють, щоб не розганяти інфляцію.

Із 21 травня НБУ дозволив банкам встановлювати будь-який курс валют під час конвертації гривні у місцеву валюту. В середньому, пропозиція банків на 10% вища, за офіційний курс, тобто долар під час конвертації коштує 32 грн. Хоча поодинокі фінустанови конвертують валюту по 36-38 грн/дол.

У касах банків з’явилися готівкові долари та євро, але їхня вартість зрівнялася з курсом в обмінниках на чорному ринку. Продають долари від 36,5 грн, а євро – від 38,6 грн.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що ПриватБанк запустив нову послугу для українців. Водночас російські загарбники відбирають врожай у фермерів Мелітополя.

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