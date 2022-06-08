2,2 тис. грн від ООН: чому українцям не приходять гроші

Розповідаємо, хто насамперед отримає фінансову допомогу від Організації об'єднаних націй

Українцям варто зачекати на свої виплати від ООН / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українці можуть отримати від Організації об'єднаних націй допомогу під час війни у вигляді 2200 грн. Однак не всі виплати приходять вчасно і заявники хвилюються.

Про те, чому так відбувається розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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По-перше, затримка може бути через величезну кількість заявок, які надійшли до Мінсоцполітики. Лише до 3 червня було відправлено майже 600 тис. заявок та процес триває.

Якщо гроші вам ще не прийшли, найімовірніше – ваша заявка і досі в обробці. Також врахуйте, що програма поширюється не на всі області, а лише на ті, що приймають велику кількість переселенців:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Закарпатська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Вінниця.

Жителям інших областей немає сенсу залишати заявку, оскільки у будь-якому разі вони отримають відмову.

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Не варто забувати і про пріоритети Мінсоцполітики, спочатку гроші від ООН нарахують людям, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких відбуваються активні бойові дії.

Якщо ви підходите під всі критерії програми, радимо вам просто чекати, оскільки процес обробки та нарахування в самому розпалі, і повністю закінчити його обіцяють до кінця серпня.

Ще один вид допомоги українцям

Окрім виплат від ООН та Червоного Хреста українці можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації ADRA Ukraine.

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Виплата провадиться одноразово та складає 6600 грн, а отримати її можуть такі категорії:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Про те, на які міста поширюється дія цієї програми, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, які сім'ї військовослужбовців отримають додаткові виплати та розповідали, кому з переселенців у Польщі виплатять ще по 900 злотих.