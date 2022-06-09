ПриватБанк неожиданно лишил денег клиента – за что заблокировали карту

Клиент ПриватБанка пожаловался на внезапную блокировку карты после попыткы оплатить товар в интернете

Украинец остался без денег потому, что банк заблокировал карту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Владельцу карты ПриватБанка заблокировали счет за попытку купить товар на сайте объявлений OLX. Банк сначала отклонил транзакцию, а чуть позже и вовсе закрыл доступ к карте.

Соотвествующий отзыв мужчина оставил на странице ПриватБанка на сайте "Минфин".

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По словам клиента, он собирался купить товар на сайте OLX на сумму 4,5 тыс. грн, воспользовавшись мобильным приложениме Приват 24. Но банк отклонил транзакцию объяснив это тем, что на карте превышен лимит на покупки в интернете.

Клиент решил увеличить лимит и снова купить необходимый ему товар, однак ПриватБанк и во второй раз не пропустил транзакцию, назвав ее "подозрительной" операцией. Также мужчине предложили позвонить в службу поддержки банка.

"Прохожу тест-допрос: как меня зовут, где прописан, где родился. После чего оператор принимает решение заблокировать полностью мой телефон доступа в Приват24, карту", – возмущается мужчина.

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Как отреагировали в банке?

На отзыв украинца ответили в финансовом учреждении, назвав блокировку карты вынужденной мерой.

"При подтверждении платежа некоторые данные, указанные вами, отличались от тех, которые вы раньше оставляли в банке. Блокировка карты была вынужденной мерой в данной ситуации, ведь мы заботимся о ваших средствах", – объяснили в ПриватБанке.

Также клиенту посоветовали обратиться в онлайн-поддержку на сайте pb.ua, чтобы разблокировать карту.

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Украинке заблокировали карту в Польше

Недавно украинка с карточкой ПриватБанка попыталась снять наличные с банкомата в Польше. Деньги она так и не получила, а украинский банк заблокировал карту.

Женщина потратила день на заполнение заявки для возврата денег, но служба поддержки ее игнорировала. Чуть позже в банке объяснили, что заявка на обжалование сделки уже отправлена в международную платежную систему, по правилам которой и происходит обжалование. На ее рассмотрение может уйти до 120 дней.

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