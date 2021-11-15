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На клієнтів ПриватБанку почали відкривати невідомі рахунки – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
15 листопада, 10:30
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Українським підприємцям почали проходити смс про створення нового рахунку, який вони не відкривали, у ПриватБанку пояснили, що відбувається
Клієнтам ПриватБанку надходять незрозумілі смс про відкриття рахунку
Клієнтам ПриватБанку надходять незрозумілі смс про відкриття рахунку / Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк налякав своїх клієнтів раптовими змінами у роботі. Українські підприємці (юрособи та ФОП) почали отримувати повідомлення від податкової про те, що у них було відкрито нові рахунки.

Про це пише GSMinfo і повідомляє, що у банку пояснили у чому проблема.

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За словами представників ПриватБанку, це планова зміна і хвилюватися нема про що.

Що буде зі старими рахунками?

При відкритті нового рахунку старий автоматично закривається 20 листопада 2021 року.

Співробітники ПриватБанку пояснили, що попереджали всіх у мобільному додатку Приват24 для бізнесу, в налаштуваннях можна було знайти повідомлення.

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Воно написане дуже дрібним шрифтом і тепер бізнесменам необхідно внести нові налаштування до LiqPay та інших інструментів.

Пов'язане таке нововведення із переходом на єдиний МФО, тобто шестизначний код для ідентифікації банківських компаній в Україні.

В першу чергу переводять на МФО юридичні особи та ФОП потім черга корпоративних клієнтів. Повний перехід планують завершити до кінця 2021 року, а нові рахунки будуть доступні у додатку "Приват24 для бізнесу".

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Для корпоративних клієнтів рахунки були змінені автоматично і з 20 числа потрібно буде використовувати лише їх.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"?

Раніше в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники Ощадбанку та ПриватБанку розповіли, що фінансові установи перебувають у списку винятків.

Це означає, що для їхнього відвідування не потрібно ні ПЛР-тест, ні довідка про вакцинацію.

Однак носіння захисних масок та соціальна дистанція залишаються чинними.

"Сьогодні" також розповідали, що клієнт ПриватБанку не зміг покласти гроші на рахунок через роботу касира.

І писали, що банк почне б локувати рахунки деяких клієнтів.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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