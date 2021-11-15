На клиентов ПриватБанка начали открывать неизвестные счета – что происходит

Украинским предпринимателям начали проходить смс о создании нового счета, который они не открывали, в ПриватБанке объяснили что происходит

Клиентам ПриватБанка приходят непонятные смс об открытии счета / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк напугал своих клиентов внезапными изменениям в работе. Украинские предприниматели (юрлица и ФОПы) начали получать сообщения от налоговой о том, что у них были открыты новые счета.

Об этом пишет GSMinfo и сообщает, что в банке объяснили в чем проблема.

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По словам представителей ПриватБанка, это плановое изменение и волноваться не о чем.

Что будет со старыми счетами?

При открытии нового счета старый автоматически закрывается 20 ноября 2021 года.

Сотрудники ПриватБанка объяснили, что предупреждали всех в мобильном приложении Приват24 для бизнеса, в настройках можно было найти уведомление.

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Оно написано очень мелким шрифтом и теперь бизнесменам необходимо внести новые настройки в LiqPay и другие инструменты.

Связано такое нововведение с переходом на единый МФО, то есть шестизначный код для идентификации банковских компаний в Украине.

В первую очередь переводят на МФО юридические лица и ФОП, затем очередь корпоративных клиентов. Полный переход планируют завершить до конца 2021 года, а новые счета будут доступны в приложении "Приват24 для бизнеса".

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Для корпоративных клиентов счета были изменены автоматически и с 20 числа нужно будет использовать только их.

Как будут работать банки в красной зоне?

Ранее в эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники Ощадбанка и ПриватБанка рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений.

Это значит, что для их посещения не требуется ни ПЦР-тест, ни справка про вакцинацию.

Однако ношение защитных масок и социальная дистанция остаются в силе.

"Сегодня" также рассказывали, что клиент ПриватБанка не смог положить деньги на счет из-за работы кассира.

И писали, что банк начнет блокировать счета некоторых клиентов.