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ПриватБанк відмовився приймати у клієнта гроші: чому українець не зміг провести платіж

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 19:30
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Клієнт ПриватБанку не зміг провести SWIFT-платіж через роботу касира, яка відмовилася приймати гроші
ПриватБанк відмовився приймати готівку у клієнта
ПриватБанк відмовився приймати готівку у клієнта / Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк відмовився приймати готівку з невеличкими плямами і відмовився назвати причину відмови клієнту.

Про це обурений користувач залишив відгук на сайті "Мінфін".

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За словами чоловіка, це відбулось у одному зі столичних відділень, а він намагався здійснити грошовий переказ за кордон, так званий SWIFT-платіж.

"Стикнувся з відмовою касира прийняти доларові купюри, які мали штампи та написи та плями. При цьому їх розмір на кожній купюрі був далекий до максимального, визначеного у листі НБУ "Про здійснення валютно-обмінних операцій зі зношеними та пошкодженими банкнотами іноземних валют", – пише клієнт.

Чоловік написав, що касир запропонувала йому віднести банкноти на експертизу тривалістю до півроку.

"На прохання показати яким нормативним документом це передбачено — повне нерозуміння. Скарга до колл-центру результату не дала, оператор виявився також не компетентним. Саме розумне що міг порадити, увага, це поповнити ціми ж купюрами картку і потім з неї зробити платіж."

Врешті, клієнт так і не провів платіж, бо касир відмовилась приймати банкноти і лише згаяв свій час в черзі.

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Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітник банку відповів на відгук у коментарях і написав, що ситуацію передали на контроль фахівцям.

"Інформація за ситуацією передана профільним фахівцям для аналізу та проведення перевірки. За результатом з вами зв'яжеться співробітник банку", – написала служба підтримки.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"?

У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники Ощадбанку та ПриватБанку розповіли, що фінансові установи перебувають у списку виключень.

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Тобто для їх відвідування не потрібно ані довідка про вакцинацію ані негативний ПЛР-тест.

Раніше "Сьогодні" писали, що ПриватБанк почне блокувати деякі дійсні рахунки клієнтів.

А також розповідали, що в Україні збільшився перелік банків, які заморожуватимуть рахунки боржників.

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