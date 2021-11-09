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ПриватБанк начнет блокировать действующие счета клиентов – кто под угрозой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
9 ноября, 07:20
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В ПриватБанке сообщили, что начнут блокировать те счета, которыми давно не пользовались, даже если у карты еще не истек срок действия
/ Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк может заблокировать карты клиентов, которые не пользовались долгое время, даже с действительным сроком действия.

Про это сообщает GSMinfo, в понедельник, 8 ноября.

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Отмечается, что некоторым клиентам стали поступать звонки из банка с просьбой совершить любую платежную операцию с картой, которой давно не пользовались.

Для этого банк выделил еще 30 дней, а по завершению этого периода – Приват начнет блокировать неактивные счета.

По данным издания, украинцы возмущены такой информацией и называют такие действия финучреждения шантажом.

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В тоже время в ПриватБанке отвечают, что оставляют это право за собой, даже если срок действия карты еще не истек.

Новая услуга ПриватБанка

4 ноября стало известно, что ПриватБанк вместе с сервисом Azimo запускает услугу по мгновенному переводу средств из-за границы.

Azimo – это европейский сервис электронных денежных переводов, который базируется в Лондоне и Кракове, а также имеет свое мобильное приложение.

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Отмечается, что эта опция направлена, в первую очередь, на то, чтобы облегчить жизнь украинским заробитчанам, которые переводят средства своим родственникам.

Для перевода требуются только 4 последние цифры карты и номер телефона получателя.

Ранее "Сегодня" писали о правилах посещения отделения ПриватБанка в "красной зоне" карантина.

А также сообщали, как клиент ПриватБанка потерял более 50 тыс. грн из-за работы терминала.

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