Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Всего за несколько минут: как клиент ПриватБанка потерял больше 50 тыс. грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
5 ноября, 08:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Клиент ПриватБанка рассказал, как из-за проблем с терминалом потерял целых 51,8 тысяч гривен
Терминал ПриватБанка “отобрал” у клиента 50 тыс. грн
Терминал ПриватБанка “отобрал” у клиента 50 тыс. грн / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Клиент ПриватБанка рассказал, что терминал забрал у него деньги, которые он хотел положить на карту, но на счет они так и не поступили.

Реклама

Об этом мужчина написал отзыв на специальном сайте Минфин.

Возмущенный пользователь пишет, что 1 ноября в терминале ПриватБанка пополнял свою карту более чем на 51 800 грн, но именно в данный момент произошел сбой в системе.

"Во время пополнения произошел сбой и терминал изъял сумму 51800 грн, средства на карту не поступили. Прошу ответственных людей отреагировать, разобраться по данному вопросу и перевести средства как можно скорее, в силу сложившейся у меня жизненной ситуации время играет очень важную роль!", – пишет клиент.

Что ответили в ПриватБанке

Сотрудники ПриватБанка оставили свой ответ под отзывом и пообещали разобраться в этом вопросе.

Реклама

Для того чтобы выяснить, поступили ли описанные средства в терминал, банк проведет инкассацию терминала.

"Проведение и сверка результатов инкассации при обработке заявки на возврат средств позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы и определить их сумму", – написала служба поддержки.

Как будут работать банки в "красной зоне"

Сотрудники ПриватБанка и Ощадбанка в экслклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений.

Реклама

А это значит, что для посещения отделения не нужен ни ПЦР-тест ни справка о вакцинании, однако о масках и дистанции забывать не стоит – эти правила остаются в силе.

"Сегодня" также писали, что ПриватБанк запускает новую услугу по переводу денег, которая поможет украинским заробитчанам.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Опрос
Поройся в копилке
За одну монету готовы платить десятки тыс. грн!
Что срочно искать?
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять