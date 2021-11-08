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"Ваша карта заблокирована". Какие банки могут автоматически закрывать счета должников (список)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
8 ноября, 17:50
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В список банков, которые имеют право автоматически блокировать счета должников добавилось три учреждения
Какие банки могут автоматически блокировать счета должников
Какие банки могут автоматически блокировать счета должников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 18 банков начнут автоматически блокировать счета граждан из-за долгов по требованию государственных и частных исполнителей.

Про это сообщает "Опендатабот" и отмечает, что к перечню добавились три финансовых учреждения – "Райффайзен банк Аваль", ОТП Банк и УкрСиббанк.

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Теперь перечень банков, которые будут блокировать карты должников, выглядит так:

  • ПриватБанк;
  • Универсал Банк;
  • Окси Банк;
  • "Таскомбанк";
  • "Индустриалбанк";
  • Банк Восток;
  • "Львов";
  • "Конкорд";
  • Райффайзен банк Аваль;
  • "Кредобанк";
  • ОТП Банк;
  • Идея Банк;
  • "Метабанк";
  • "Украинский капитал";
  • Агропросперис Банк;
  • "Радобанк".

Свою деятельность указанные банки будут проводить согласно приказу Министерства юстиции от 23 марта 2021 года.

Как будут работать банки в "красной зоне"?

Сотрудники ПриватБанка и Сбербанка в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали, что денежные учреждения находятся в списке исключений.

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Для посещения отделения банка не нужно показывать ПЦР-тест или справку о вакцинации от коронавируса.

Однако ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными правилами.

Ранее "Сегодня" также писали, ПриватБанк запускает новую услугу по мгновенному переводу денег для украинских заробитчан.

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И рассказывали, как украинец потерял более 50 тысяч гривен из-за работы терминала.

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