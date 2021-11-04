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Хорошие новости для заробитчан: ПриватБанк запускает новую услугу для перевода денег

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
4 ноября, 10:35
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ПриватБанк запускает сервис мгновенных денежных переводов из-за границы вместе с европейской компанией Azimo
ПриватБанк запускает мгновенный сервис перевода денег из-за границы
ПриватБанк запускает мгновенный сервис перевода денег из-за границы / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк и Azimo запускают сервис мгновенных денежных переводов из Европы в Украину.

Об этом сообщили в ПриватБанке.

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Azimo – это европейский сервис электронных денежных переводов, базирующийся в Лондоне и Кракове. Azimo имеет веб-сайт и мобильное приложение.

Новый сервис в коллаборации с ПриватБанком направлен прежде всего на проблемы украинцев, работающих за границей.

Теперь пользователи Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут отправлять деньги на счета ПриватБанка и для этого им понадобится только номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры их платежной карты.

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"Благодаря инновационным решениям и партнерству с ведущими игроками европейского рынка, мы предоставляем нашим гражданам высокотехнологичный сервис и отличную и безопасную альтернативу неформальным каналам перевода денег", – заявил заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану.

Как будут работать банки в "красной зоне"?

Сотрудники ПриватБанка и Ощадбанка в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений и для их посещения не требуется ни ПЦР-тест, ни справка о вакцинации.

Однако в банках подчеркнули, что не стоит забывать об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции – эти правила остаются в силе.

Ранее "Сегодня" писали, как мошенники провели 43 транзакции с карты клиента ПриватБанка и украли все деньги мужчины.

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А также рассказывали, сколько Приват заработал за 2021 год.

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