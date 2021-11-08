"Ваша карта заблокована". Які банки можуть автоматично закривати рахунки боржників (список)

В Україні 18 банків почнуть автоматично блокувати рахунки громадян через борги на вимогу державних та приватних виконавців.
Про це повідомляє "Опендатабот" та зазначає, що до переліку додались три фінансові установи – "Райффайзен банк Аваль", ОТП Банк та Укрсіббанк.
Тепер перелік банків, які блокуватимуть картки боржників виглядає так:
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- ПриватБанк;
- Універсал Банк;
- Оксі Банк;
- "Таскомбанк";
- "Індустріалбанк";
- Банк Восток;
- "Львів";
- "Конкорд";
- Райффайзен банк Аваль;
- "Кредобанк";
- ОТП Банк;
- Ідея Банк;
- "Метабанк";
- "Український капітал";
- Агропросперіс Банк;
- "Радабанк".
Свою діяльність зазначені банки будуть проводити згідно з наказом Міністерства юстиції від 23 березня 2021 року.
Як працюватимуть банки у "червоній зоні"?
Співробітники ПриватБанку та Ощадбанку у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли, що фінансові установи перебувають у переліку виключень.
Тож для відвідування відділення банку не потрібно показувати ПЛР-тест або довідку про вакцинацію від коронавірусу.
Однак носіння захисних масок та дотримання соціальної дистанції залишаються обов’язковими правилами.
Раніше "Сьогодні" також писали, ПриватБанк запускає нову послугу з миттєвого переказу грошей для українських заробітчан.
Та розповідали, як українець втратив понад 50 тисяч гривень через роботу терміналу.