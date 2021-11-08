"Ваша карта заблокована". Які банки можуть автоматично закривати рахунки боржників (список)

До списку банків, які мають право автоматично блокувати рахунки боржників додалися три установи

Які банки можуть автоматично блокувати рахунки боржників / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 18 банків почнуть автоматично блокувати рахунки громадян через борги на вимогу державних та приватних виконавців.

Про це повідомляє "Опендатабот" та зазначає, що до переліку додались три фінансові установи – "Райффайзен банк Аваль", ОТП Банк та Укрсіббанк.

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Тепер перелік банків, які блокуватимуть картки боржників виглядає так:

ПриватБанк;

Універсал Банк;

Оксі Банк;

"Таскомбанк";

"Індустріалбанк";

Банк Восток;

"Львів";

"Конкорд";

Райффайзен банк Аваль;

"Кредобанк";

ОТП Банк;

Ідея Банк;

"Метабанк";

"Український капітал";

Агропросперіс Банк;

"Радабанк".

Свою діяльність зазначені банки будуть проводити згідно з наказом Міністерства юстиції від 23 березня 2021 року.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"?

Співробітники ПриватБанку та Ощадбанку у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли, що фінансові установи перебувають у переліку виключень.

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Тож для відвідування відділення банку не потрібно показувати ПЛР-тест або довідку про вакцинацію від коронавірусу.

Однак носіння захисних масок та дотримання соціальної дистанції залишаються обов’язковими правилами.

Раніше "Сьогодні" також писали, ПриватБанк запускає нову послугу з миттєвого переказу грошей для українських заробітчан.

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Та розповідали, як українець втратив понад 50 тисяч гривень через роботу терміналу.