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Пускають тільки з довідками? Як працюватимуть ПриватБанк і Ощадбанк в "червоній зоні"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 15:21
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Як працюватимуть фінансові установи під час карантину і кого обслуговуватимуть – відповідь банків
Кого пускатимуть до відділень ПриватБанку та Ощадбанку
Кого пускатимуть до відділень ПриватБанку та Ощадбанку / Фото: Колаж: Сьогодні

Із 21 жовтня в Україні починають діяти нові карантинні обмеження на перевезення та роботу деяких установ у червоних зонах карантину.

Вони передбачають, що вакциновані громадяни матимуть певні привілеї.

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"Сьогодні" дізнались, чи зміниться щось у роботі українських банків, та готові розповісти вам.

ПриватБанк

Представник ПриватБанку повідомив "Сьогодні" у коментарі, що для фінансових установ правила не змінювались.

"Банки обслуговують всіх клієнтів за умов дотримання дистанції та обовʼязкового носіння захистної маски", – сказали у ПриватБанку.

Тож для відвідування відділення чи каси довідка про вакцинацію або негативний ПЛР-тест не потрібні.

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Ощадбанк

У Ощадбанку "Сьогодні" розповіли, що всі відділення у червоних зонах працюють в штатному режимі і доки змін у роботі не очікується.

Банк продовжує приймати клієнтів у захисних масках та із дотриманням необхідної соціальної дистанції. Жодних додаткових документів не потрібно.

Як працюватимуть поштові оператори

Співробітники "Нової пошти" повідомили, що поштові служби перебувають у списку виключень і на них не розповсюджуються зобов’язання працювати лише з вакцинованими.

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Відвідати відділення можна у масці та із дотриманням дистанції.

В "Укрпошті" також зазначили, що довідок про вакцинацію чи тестів для відвідування пред’являти непотрібно.

Раніше ми писали, що ПриватБанк майже наздогнав свій минулорічний прибуток і за перші дев'ять місяців 2021 року заробив 21,2 млрд грн.

А також розповідали про прибуток Ощадбанку, який, навпаки, – впав майже вшестеро порівняно із 2020 роком.

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