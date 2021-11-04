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Гарні новини для заробітчан: ПриватБанк запускає нову послугу для переказу грошей

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
4 листопада, 10:35
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ПриватБанк запускає сервіс миттєвих грошових переказів з-за кордону разом із європейською компанією Azimo
ПриватБанк запускає миттєвий сервіс переказу грошей з-за кордону
ПриватБанк запускає миттєвий сервіс переказу грошей з-за кордону / Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк та Azimo запускають сервіс швидких грошових переказів з Європи до України.

Про це повідомили у ПриватБанку.

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Azimo – це європейський сервіс електронних грошових переказів, який базується в Лондоні та Кракові. Azimo має веб-сайт та мобільний додаток.

Новий сервіс у колаборації з ПриватБанком спрямований перш за все на проблеми українців, які працюють за кордоном.

Тепер, користувачі Azimo у Великобританії, Європі, Канаді та Австралії можуть надсилати гроші на рахунки ПриватБанку і для цього їм знадобиться лише номер мобільного телефону одержувача та останні чотири цифри їх платіжної картки.

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"Завдяки інноваційним рішенням та партнерству з провідними гравцями європейського ринку, ми надаємо нашим громадянам високотехнологічний сервіс та чудову і безпечну альтернативу неформальним каналам переказу грошей", -заявив заступник голови правління ПриватБанку Разван Мунтеану.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"?

Співробітники Приватбанку та Ощадбанку у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли, що фінансові установи перебувають у списку виключень і для їх відвідуваня не потрібен ані ПЦР-тест, ані довідка про вакцинацію.

Однак у банках наголосили, що не варто забувати про обов'язкове носіння масок та дотримання соціальної дистанції – ці правила залишаються чинними.

Раніше "Сьогодні" писали, як шахраї провели 43 транзакції з картки клієнта ПриватБанку та вкрали усі гроші чоловіка.

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А також розповідали, скільки Приват заробив за 2021 рік.

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