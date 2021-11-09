ПриватБанк почне блокувати дійсні рахунки клієнтів – хто під загрозоу

У ПриватБанку повідомили, що почнуть блокувати ті рахунки, якими давно не користувалися, навіть якщо у картки ще не минув термін дії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк може заблокувати картки клієнтів, якими не користувались довгий час, навіть із дійсним терміном дії.

Про це повідомляє GSMinfo, у понеділок 8 листопада.

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Зазначається, що деяким клієнтам стали надходити дзвінки з банка із проханням здійснити будь-яку платіжну операцію з карткою, якою давно не користувались.

Для цього банк виділив ще 30 днів, а по завершенню цього періоду – Приват почне блокувати неактивні рахунки.

За даними видання, українці обурені такою інформацією і називають такі дії фінустанови шантажем.

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Натомість у ПриватБанку відповідають, що залишають це право за собою, навіть якщо термін дії картки ще не сплив.

Нова послуга ПриватБанку

4 листопада стало відомом, що ПриватБанк разом з сервісом Azimo запускає послугу з миттєвого переведення коштів із-за кордону.

Azimo – це європейський сервіс електронних грошових переказів, який базується в Лондоні та Краков, а також має свій мобільний додаток.

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Зазначається, що ця опція спрямована, в першу чергу, на те, щоб полегшити життя українським заробітчанам, які переказують кошти своїм родичам.

Для здійснення переводу потрібні лише 4 останні цифри картки і номер телефону отримувача.

Раніше "Сьогодні" писали про правила відвідування відділення ПриватБанку у "червоній зоні" карантину.

А також повідомляли, як клієнт ПриватБанку втратив понад 50 тис грн через роботу терміналу.