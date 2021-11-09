Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

ПриватБанк почне блокувати дійсні рахунки клієнтів – хто під загрозоу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
9 листопада, 07:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ПриватБанку повідомили, що почнуть блокувати ті рахунки, якими давно не користувалися, навіть якщо у картки ще не минув термін дії
/ Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк може заблокувати картки клієнтів, якими не користувались довгий час, навіть із дійсним терміном дії.

Про це повідомляє GSMinfo, у понеділок 8 листопада.

Реклама

Зазначається, що деяким клієнтам стали надходити дзвінки з банка із проханням здійснити будь-яку платіжну операцію з карткою, якою давно не користувались.

Для цього банк виділив ще 30 днів, а по завершенню цього періоду – Приват почне блокувати неактивні рахунки.

За даними видання, українці обурені такою інформацією і називають такі дії фінустанови шантажем.

Реклама

Натомість у ПриватБанку відповідають, що залишають це право за собою, навіть якщо термін дії картки ще не сплив.

Нова послуга ПриватБанку

4 листопада стало відомом, що ПриватБанк разом з сервісом Azimo запускає послугу з миттєвого переведення коштів із-за кордону.

Azimo – це європейський сервіс електронних грошових переказів, який базується в Лондоні та Краков, а також має свій мобільний додаток.

Реклама

Зазначається, що ця опція спрямована, в першу чергу, на те, щоб полегшити життя українським заробітчанам, які переказують кошти своїм родичам.

Для здійснення переводу потрібні лише 4 останні цифри картки і номер телефону отримувача.

Раніше "Сьогодні" писали про правила відвідування відділення ПриватБанку у "червоній зоні" карантину.

А також повідомляли, як клієнт ПриватБанку втратив понад 50 тис грн через роботу терміналу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Порийся в скарбничці
За одну монету готові платити десятки тис. грн!
Що терміново шукати?
Опитування
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,07
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти