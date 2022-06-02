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Знадобиться кожному: що таке банківський сейф і як ним користуватися

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 10:08
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Розповідаємо, як надійно зберігати гроші та цінні речі у банках, і які умови є для цього
Як користуватися банківським сейфом
Як користуватися банківським сейфом / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

У банках можна зберігати не тільки гроші, а і цінні речі. Для цього існують індивідуальні банківські сейфи, які є надійним та безпечним місцем зберігання цінностей.

У Financial Literacy Ukraine пояснили, як користуватися такою послугою.

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Для яких випадків знадобиться банківський сейф

Сейф – це скринька, яка може бути різного розміру залежно від потреби, і яка розміщена у броньованій шафі. Все це знаходиться у спеціальному приміщенні, депозитарії банку, до якого є окремий вхід, обмежений доступ та цілодобова охорона.

Якщо ви щось кладете у сейф, то про вміст знаєте тільки ви, оскільки банківські працівники не мають права дивитись на збереження.

"Кожен сейф має два ключі: один знаходиться у банківського представника, а другий – у клієнта. Відкрити сейф можна лише двома ключами одночасно", – зазначають експерти.

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Водночас банк може відкрити сейф та описати майно у конкретних випадках:

  • якщо клієнт не заплатив за оренду сейфа;
  • на письмову вимогу нотаріуса чи правоохоронних органів.

Послугу банківського сейфу можна використати у таких ситуаціях:

  • якщо людина їде з дому, і без нагляду залишаються цінні речі та гроші;
  • коли треба надійно та без сторонньої уваги зберігати цінні речі;
  • коли є велика сума готівки перед важливою угодою;
  • якщо людина колекціонує цінні речі і дбає про їхній захист;
  • та у будь-якій іншій ситуації, коли потрібно надійно щось заховати.

У таких випадках сейфом можна користуватися від декількох днів до 1 року. Якщо він потрібен на довший термін, то договір з банком можна продовжити.

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Що можна зберігати, і які документи потрібні

Загалом можна зберігати такі речі:

  • коштовності, прикраси;
  • документи, цінні папери, флешки;
  • гроші та банківські метали;
  • твори мистецтва, антикварні та колекційні речі.

А от заборона є для таких речовин і майна:

  • наркотики, зброю та боєприпаси, хімічні, радіоактивні, вибухові та отруйні речовини;
  • майно, яке швидко псується;
  • інші предмети, що не належать до цінностей або документів.

Відкривати банківський сейф можна з 14 років. Так, для цього до 17 років включно додатково потрібна згода батьків, усиновителів чи опікунів.

Щоб його відкрити, потрібні такі документи:

  • паспорт громадянина України або документ, що його замінює;
  • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).

Також важливо пам'ятати, що прийти у відділення банку, де знаходиться сейф, можна тільки у робочий час, і банк не відповідає за вміст сейфу, а тільки за сам сейф. Так само установа не несе відповідальності за форс-мажорні обставини, такі як стихійні лиха або воєнні дії.

Що робити з готівкою українцям, які повертаються з-за кордону

Раніше "Сьогодні" писали, що при поверненні з-за кордону власник валютних цінностей повинен у деяких випадках повідомляти у письмовій формі точні дані про цінності, які він везе з собою, заповнюючи на кордоні декларацію.

Якщо людині потрібно перевезти готівкову валюту чи банківські метали у сумі до 10 000 євро в еквіваленті, то декларування не потрібне.

А от якщо сума гривні, іноземної валюти та банківських металів дорівнює або перевищує еквівалент у 10 000 євро, то декларувати потрібно повну суму. Обмежень щодо максимальної суми немає. Переміщувати валютні цінності через кордон можуть і неповнолітні особи. Правила у цьому випадку такі ж.

"Сьогодні" також писали, які умови кредитування діятимуть у банках уже з 1 червня, та що відбувається з доларом в українських обмінниках у четвер 2 червня.

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