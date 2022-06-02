В обмінниках знову зміни – що відбувається з курсом долара

Розповідаємо, що відбувається в українських обмінниках у четвер 2 червня

Долар в обмінниках розвернувся / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара в українських обмінниках розвернувся у сторону зростання, однак різкого стрибка не відбулося.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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У четвер, 2 червня, середній курс продажу американської валюти становить 35,7 грн/дол., а середній курс купівлі – 35,4 грн/дол.

Найменший курс продажу серед пропозицій склав 35,6 грн/дол., а найвищий – 35,8 грн/дол.

Якщо розглядати графік за тиждень, то курс долара все ж дуже знизився, ще 27 травня середній продаж становив 36,6 грн і з цього моменту поступово пішов на спад.

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Динаміка курсу долара за тиждень / Фото: скріншот

Який в Україні курс долара насправді?

Аналітик фінансових ринків Іван Угляниця розповів, що в Україні можна нарахувати одразу три курси гривні, однак жоден з них не відповідає дійсності.

Навіть чорний ринок не є об’єктивним показником, оскільки є фактори, що стримують його, також там сильно впали обсяги операцій.

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Ринковий курс можна більш-менш розрахувати виходячи з рівня падіння економіки. На думку Івана Угляниці, зараз реально половина економіки не працює, може, навіть більше, тож ринковий курс має бути біля 55-60 грн/дол.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку, і розповідали, коли Нацбанк буде готовий відмовитись від фіксованого обмінного курсу і перейти до плаваючого.