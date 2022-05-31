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Курс далекий від реальності? Скільки насправді коштує долар в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 12:47
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Експерт розповів, чому навіть чорний ринок не відображає реальної ситуації із курсом валют
В Україні жоден із трьох курсів долара не відображає реальність
В Україні жоден із трьох курсів долара не відображає реальність / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Украине ни один из трех курсов гривни (официальный, черный рынок, банковский курс) не отражает реальную ситуацию.

Об этом заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница в комментарии UBR.ua.

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По его словам, даже завышенный курс на черном рынке далек от рыночного, потому что для него тоже действуют ограничения.

Реальный рыночный курс, по мнению аналитика, оценивается в 55-60 грн/долл.

"Потому что даже "черный" рынок – кешевый, думаю, что он тоже далек от рыночного, поскольку на него тоже действуют те же ограничения, что и на большой рынок. И там тоже объемы упали в разы", – рассказал Угляница.

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Эксперт подчеркнул, что сегодня в Украине можно насчитать три курса гривни, но реальный курс можно оценить исходя из оценки падения экономики.

"60 грн/долл. Я так примерно в голове держу. Сейчас реально половина экономики не работает, может, даже больше. Экспорта практически нет, импорт какой-то остался, который нельзя урезать: энергетический, продовольствие и прочее", – считает аналитик.

Що відбувається з доларом на чорному ринку?

На чорному ринку вартість американської валюти поступово падає після нещодавнього сплеску.

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Середній курс продажу 31 травня знаходиться на рівні 35,97 грн, а купівлі – 35,71 грн.

Найнижчий курс продажу, який вдалося знайти серед оголошень, становить 35,83 грн/дол, а найвищий – 36,4 грн/дол.

Падіння розпочалося ще у п’ятницю, 27 травня і до вівторка, 31 числа прискорилось.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом до кінця цього тижня і розповідали, як Захід впливає на стан та вартість гривні.

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