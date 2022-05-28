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Теперь у нас три валютных курса: где можно купить доллар и как на этом сэкономить

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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28 мая, 09:03
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Прошла неделя с тех пор, как НБУ разрешил банкам устанавливать курсы валют на свое усмотрение и валютный рынок начал жить в новой реальности
Рассказываем, что происходит с долларом
Рассказываем, что происходит с долларом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В конец прошлой недели НБУ в очередной раз изменил правила работы на валютном рынке. После этого в Украине фактически образовалось три валютных курса – официальный, карточный курс, по которому конвертируется гривна в валюту при оплате за рубежом, а также наличный валютный курс.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, кто по какому курсу получает валюту и какие курсовые перспективы ожидают гривню в ближайшее время.

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Официально – для критического импорта

Если зайти на сайт НБУ, то курс доллара в Украине с начала войны закреплен на уровне 29,25 грн. Правда, купить его такой цене могут только предприятия, которые покупают за рубежом так называемые товары, входящие в список критического импорта.

В этот список входит более 1000 наименований, от стройматериалов и продуктов питания до топлива, медикаментов и продукции личной гигиены. В этот список постоянно вносят дополнения. Делается это для того, чтобы не дать разогнать инфляцию, которая и так существенно обесценила доходы граждан.

Проще всего пояснить это на примере топлива. По словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, сейчас все трейдеры покупают валюту по официальному курсу.

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"Если они начнут покупать доллар по 37 грн, а евро по 39 грн, то литр топлива тут же подорожает еще на 10 грн", – говорит Сергей Куюн.

Казалось бы, хорошая инициатива, таким образом сдерживать рост цен. Но, как говорил герой мультфильма "Трое из Простоквашино", для того, чтобы продать что-то не нужное, вначале нужно купить что-то ненужное. Если его перефразировать эту фразу, то можно сказать, что для того, чтобы импортеры купили валюту по официальному курсу (+1% банковской комиссии), ее кто-то должен продать по такому курсу.

А продавать приходится всем, кто заводит валюту в страну – это экспортеры и айтишники. Им приходится приходится менять заработанные средства продавать по официальному курсу. А покупать валюту – уже по коммерческому, который часто на 20-25% выше. Как говорят эксперты, это уже заставляет их искать схемы по обходу ограничений НБУ.

Карточные курсы – ни то, ни се

До прошлой пятницы для всех украинцев, которые жили за рубежом и расплачивались там гривневыми карточками действовали курсы перевода национальной в местные валюты близкие к курсу НБУ. Однако в Нацбанке заявили, что украинцы начали часто злоупотреблять этим. Граждане начали ездить за рубеж, снимать там валюту в банкоматах по выгодному курсу, завозить ее в Украину и сдавать по рыночному курсу, который на тот момент отличался на 10-20%.

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С субботы 21 мая НБУ разрешил банкам устанавливать любые курсы валют при конвертации гривны в местную валюту. Многие из них сделали этот курс на уровне НБУ +10%. То есть, доллар у них при конвертации стоит около 32-32,5 гривен. Хотя некоторые банки и установили курс конвертации доллара на уровне 36-38 грн, но, как показывает анализ рынка, это скорее единичные случаи.

Украинцы за рубежом, понятное дело, возмущаются тем, что курс списания гривны с их карт в среднем вырос на 10%, но банкиры говорят, что могло бы быть хуже, ведь курс продажи наличной валюты на 20-25% отличается от официального.

Наличный доллар живет своей жизнью

После того, как НБУ отменил максимальную наценку (10% от официального курса) на продажу валюты для банков, доллары и евро появились в кассах финучреждений. Правда, их стоимость сравнялась курсами в обменных пунктах так называемого черного рынка валют.

Например, на сайте "Привата" значится курс продажи американской валюты на уровне 36,45 грн, а евро – 38,9 гривен. Ощад продает доллар по 36,5 грн, а евро по 38,6 грн, Райффайзен – 36,7 грн и 39,4 грн. Похожие курсы и на небанковском наличном рынке.

При этом через приложения продать валюту со счета по такому курсу невозможно. Например, "Приват" предлагает обменять доллары с валютного счета на гривну по 29,25 грн. Похожие курсы на безналичный обмен и у других финучреждений.

Способы сэкономить

Несмотря на то, что НБУ практически прикрыл все способы вывода валюты за рубеж по льготному курсу – были запрещены операции по покупке криптовалют, пополнения валютных кошельков (типа Revolut) или через PayPal.

Поэтому у украинцев осталось несколько вариантов дешевой конвертации гривны в валюту. Например, можно передать родственникам несколько карт украинских банков, открытых в разных банках на одного человека и по каждой из них в месяц можно снимать в банкомате валюты на сумму до 50 тысяч гривен.

На сегодня в большинстве финучреждений по таким операциям действует курс НБУ+10%. То есть, евро будет стоить около 34,5 грн, тогда как в обменниках он продается на 4-5 грн дороже.

Правда, в банках говорят, что курс списания гривны с карты может несколько отличаться от сегодняшнего.

"При осуществлении расчетов за рубежом, снятии средств в банкоматах за границей или расчета в сети Интернет в валюте, отличной от валюты счета, происходит конвертация по следующим правилам. В момент совершения операции на счету блокируется необходимая сумма в валюте расчета, рассчитанная по курсу на день совершения операции. Списание средств с карточного счета происходит в течение 2-30 дней после совершения операции (блокировки) по расчетному курсу, действующему в этот день", – пояснили нам в одном из банков.

Поэтому, при колебании валютного курса, возможно возникновение разницы между заблокированной и списанной с карточного счета суммой.

Еще один способ, которым пользуются украинцы – это взаимозачет в Украине и за рубежом. Например, вам надо передать родственникам евро в Европу. Но покупать его тут дорого. Тогда можно найти тех, кто хочет переслать валюту в Украину своим родственникам. Если им нужна в итоге гривна, то можно отдать им гривну, а валюту получат ваши родственники за рубежом. Курс пересчета при этом может быть средним между тем, по которому можно купить евро в Украине и расходами на пересылку валюты из-за рубежа и ее конвертации в гривну.

Что дальше

Эксперты говорят, что дальнейшее поведение курса валют будет напрямую зависеть от западной финансовой помощи Украине. Так, экономист Даниил Монин говорит, что если Украина будет получать финпомощь регулярно и в необходимых объемах, то курс доллара может опуститься до 35 грн, если же запад прекратит финансировать Украину, то мы можем увидеть двукратную девальвацию нацвалюты.

Ранее мы писали о том, цены на какие продукты питания взлетят до небес, а также о том, когда на заправках может появиться бензин.

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