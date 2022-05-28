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Ждать худшего сценария? Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса доллара

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 мая, 18:18
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Рассказываем, когда Нацбанк планирует вернуться к плавающему курсу доллара
НБУ выразил заинтересованность в возвращении к системе плавающего курса
НБУ выразил заинтересованность в возвращении к системе плавающего курса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нацбанк выразил готовность отказаться от фиксированного курса гривни к доллару, однако для этого нужно, чтобы возникли предпосылки.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на встрече с представителями ассоциации IT Ukraine, — передает НБУ.

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"Мы точно знаем, что мы хотим вернуться в плавающий обменный курс. Вопрос в том, что для этого должны быть макроэкономические предпосылки, чтобы избежать негативного влияния для системы. И над этим мы постоянно работаем", – сказал Николайчук.

Он отметил, что любые ограничения всегда носят временный характер. И с самого начала введения банк адаптирует их и обновляет под нынешние реалии.

Напомним, 24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. А в пятницу, 20 мая, НБУ отпустил доллар и банкам разрешили продавать валюту по любому курсу, оставив при этом зафиксированный доллар.

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Новый период в Украине

Сейчас наступает крайне непростой период для страны и населения, так как появляется все больше сигналов о падении экономики.

"Уже сейчас является обязательной, в некоторых местах, оплата товаров банковскими картами. Это делают для того, чтобы деньги из системы не утекали. Как только страна будет в затруднении с выплатами по внешним долговым обязательствам, появится риск дефолта, что попытаются оттянуть по времени, но не отменят совсем", – рассказал раньше аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Неутешительна и ситуация с бензином, с начала года он подорожал на 75,7%. Только за май стоимость литра бензина выросла на 46%. Это все скажется на ценах на продукты питания и на покупательской способности людей в целом.

Поэтому без прекращения войны и перехода на этап восстановления Украины гривня будет постепенно падать уже с июня, констатировал эксперт.

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Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для украинцев, а Нацбанк разрешил банкам с 21 мая продавать наличную валюту по любому курсу.

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