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Готівка за кордоном: скільки грошей можна зняти з гривневої карти

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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1 червня, 14:31
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Разом з експертами банку ПУМБ розповідаємо, скільки готівкової гривні можуть зняти українці за кордоном
Скільки готівки можна знімати на місяць
Скільки готівки можна знімати на місяць / Фото: Колаж: Сьогодні, ПУМБ

Нещодавно почали діяти нові щомісячні ліміти на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках. Такі правила Національний банк встановив 21 травня.

Редакція "Сьогодні" разом із експертами ПУМБ зібрала актуальну інформацію для українців за кордоном щодо лімітів на зняття готівки.

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Дозволені суми змінилися

Основна зміна у тому, що НБУ вдвічі знизив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках. Якщо раніше можна було зняти 100 тис. грн на місяць, то зараз лише 50 тис. грн.

Такий ліміт діє з 1-го по 30-те число місяця. Тобто, якщо клієнт будь-якого українського банку вже зняв готівку в еквіваленті 50 тис. грн, то в поточному місяці більше грошей зняти не можна.

При цьому, із валютних рахунків, відкритих в українських банках, клієнти і надалі можуть знімати за кордоном готівку в межах щоденного ліміту 100 тис. грн, але не більше 600 тис грн в місяць.

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Однак важливо, що лімітів немає на розрахунки карткою, і більшість із них можна й надалі здійснювати без обмежень. Тож, банківські експерти радять безготівкові розрахунки за кордоном, адже це зручно, безпечно та не має обмежень.

Водночас для українців в Україні збережено попередні ліміти. Тобто, протягом одного дня клієнт банку може зняти до 100 тис. грн готівкою, але не більше 600 тис. грн в місяць.

Головне нововведення місяця

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з початку воєнного стану українські банки оголосили про запровадження кредитних канікул. Вони тривали три місяці, і тепер настав час для їх скасування.

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Однак не всі їх скасували. А деякі натомість запровадили пільгові умови для своїх клієнтів. Читайте у нашому матеріалі, які умови кредитування діятимуть у банках уже з 1 червня.

Крім того, ми писали, що відбувається з валютою в Україні та які важелі впливу можуть змінити ситуацію, і коли українці отримають фінансування з "єПідтримки".

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