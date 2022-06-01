Суми тепер більші: що змінилося для власників авто в Україні

Розповідаємо, які зміни запровадив Національний банк України у сфері страхування

Що змінилося у сфері страхування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану Національний банк вводить зміни, які стосуються різних сфер. Уже з червня діють нові умови обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Про те, що саме змінилося, повідомила пресслужба НБУ.

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Оновились чотири умови

НБУ запровадив декілька змін, і з них дещо стосується фінансового захисту.

Перша зміна – розміри страхових сум збільшились. Зокрема, нові виплати будуть такими:

до 160 000 грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (раніше було 130 000 грн);

на одного потерпілого за шкоду, (раніше було 130 000 грн); до 320 000 грн на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих (раніше було 260 000 грн).

"Збільшення страхових сум за договорами "автоцивілки" дасть змогу споживачам отримати кращий фінансовий захист, водночас вартість полісу для них суттєво не зросте", – йдеться у повідомленні.

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Друга зміна – збільшився розмір страхової виплати за "європротоколом". Якщо раніше для потерпілого передбачалося 50 000 грн, то зараз ця сума досягатиме 80 000 грн. Це означає, що більша кількість постраждалих у ДТП зможуть отримати страхову виплату без виклику Нацполіції.

Третя зміна – діапазон значень коригуючого коефіцієнта до базового страхового платежу розширили.

"Такий коефіцієнт допомагає оцінити рівень збитковості діяльності страховика. Розширення його діапазону дасть змогу страховикам мінімізувати ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів страхових послуг", – пояснили в НБУ.

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Четверта зміна – до єдиної централізованої бази даних тепер включатимуть інформацію про укладені електронні договори "Зелена картка".

Це означає, що у Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) буде більше даних. А це в свою чергу дозволить людям отримати інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування, і дасть змогу захиститися від можливих шахрайських дій, пов'язаних із маніпулюванням неповними даними.

Топ недорогих вживаних авто в Україні

Раніше "Сьогодні" писали, що зараз на ринку багато бюджетних вживаних машин в хорошому стані, які можна купити за 5 тис. доларів і менше.

Вони є популярними серед українців, і станом на травень на OLX найпоширенішими марками авто, які можна купити за суму до 5 тис. доларів, є такі:

Daewoo – 2 300 дол. (67 747 грн);

– 2 300 дол. (67 747 грн); BMW – 4 700 дол. (138 439 грн);

– 4 700 дол. (138 439 грн); Volkswagen – 4 000-5 000 дол. (117 821-147 276 грн);

– 4 000-5 000 дол. (117 821-147 276 грн); Audi – 3 900 дол. (114 875 грн);

– 3 900 дол. (114 875 грн); Opel – 1 915-4 300 дол. (56 406-126 657 грн);

– 1 915-4 300 дол. (56 406-126 657 грн); Mercedes - Benz – 4 200 дол. (123 712 грн);

- – 4 200 дол. (123 712 грн); Chevrolet – 4 200 дол. (123 712 грн);

– 4 200 дол. (123 712 грн); Ford – 3 800 дол. (111 929 грн);

– 3 800 дол. (111 929 грн); Skoda – 4 280 дол. (126 068 грн);

– 4 280 дол. (126 068 грн); Mitsubishi – 4 650 дол. (136 966 грн).

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