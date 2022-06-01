Наличка за рубежом: сколько денег можно снять с гривневой карты

Вместе с экспертами банка ПУМБ рассказываем, сколько наличной гривни могут снять украинцы за границей

Сколько наличных можно снимать в месяц / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня, ПУМБ

Недавно начали действовать новые ежемесячные лимиты на снятие наличных денег за рубежом с гривневых счетов, открытых в украинских банках. Такие правила Национальный банк установил 21 мая.

Редакция "Сегодня" вместе с экспертами ПУМБ собрала актуальную информацию для украинцев за рубежом по поводу лимитов на снятие наличных.

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Разрешенные суммы изменились

Основное изменение в том, что НБУ вдвое снизил ежемесячный лимит на снятие за границей наличных с гривневых счетов, открытых в банках. Если раньше можно было снять 100 тыс. грн в месяц, то сейчас только 50 тыс. грн.

Такой лимит действует с 1-го по 30-е число месяца. То есть, если клиент любого украинского банка уже снял наличные деньги в эквиваленте 50 тыс. грн, то в текущем месяце больше денег снять нельзя.

При этом, с валютных счетов, открытых в украинских банках, клиенты и дальше могут снимать за границей наличные в пределах ежедневного лимита 100 тыс. грн, но не более 600 тыс. грн в месяц.

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Однако важно, что лимитов нет на расчеты картой, и большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений. Итак, банковские эксперты советуют безналичные расчеты за границей. Это удобно, безопасно и не имеет ограничений.

В то же время для украинцев в Украине сохранены предыдущие лимиты. То есть, в течение одного дня клиент банка может снять до 100 тыс. грн наличными, но не более 600 тыс. грн в месяц.

Главное нововведение месяца

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с начала военного положения украинские банки объявили о введении кредитных каникул. Они продолжались три месяца, и теперь пора для их отмены.

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Однако не все их отменили. А некоторые вместо этого ввели льготные условия для своих клиентов. Читайте в нашем материале, какие условия кредитования будут действовать в банках уже с 1 июня.

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