Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Головне нововведення місяця – що зміниться для українців з 1 червня

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 08:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які фінансові зміни чекають на українців уже з першого дня літа
Що буде з кредитними канікулами з 1 червня
Що буде з кредитними канікулами з 1 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану українські банки оголосили про запровадження кредитних канікул. Вони тривали три місяці, і тепер прийшов час для їх скасування.

"Сьогодні" розповідають, які умови кредитування діятимуть у банках уже з 1 червня.

Реклама

ПриватБанк

У цій установі з 1 червня кредитні канікули вже не діятимуть, однак певні пільги для клієнтів все ж залишають. Зокрема, для них пропонують вдвічі знижену процентну ставку.

Якщо клієнт вчасно вноситиме обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, то для нього будуть доступні пільгові умови зі ставкою 1,7%. Якщо ж платежі будуть прострочені, то відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Такі пільгові умови триватимуть ще три місяці – до серпня.

Реклама

Крім того, особливі умови обслуговування залишаються для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Як зазначають на сайті банку, кредитні канікули для мобілізованих громадян тривають із 01.03.2022 до закінчення воєнного стану в країні, і передбачають такі умови:

  • скасування обов'язкових щомісячних платежів;
  • встановлення процентної ставки за користування кредитом – 0%;
  • можливість користування повним кредитним лімітом, наданим до 24.02.2022.

Monobank

У Monobank пільги з самого початку були іншими і фінустанова продовжувала стягувати комісії і відсотки, хоч і за зниженими ставками. Однак за не внесення обов'язкового платежу штрафи не нараховували. Після 1 червня кредитні канікули остаточно завершаться, однак як і в попередньому банку, будуть діяти пільги.

Реклама

Так, з 1 червня до закінчення воєнного стану буде діяти знижена ставка за всіма кредитними продуктами банку у розмірі 1,6% на місяць.

Ощадбанк

За картковими рахунками кредитні канікули у цьому банку будуть продовжені. Однак будуть діяти оновлені умови:

  • процентна ставка – в розмірі 50% від визначеної в договорі;
  • обов'язковий платіж за тілом кредиту – 2% від суми використаних коштів (замість визначеного в договорі комплексного банківського обслуговування – 5%).

Канікули діяли і для бізнесу, однак з 1 червня для цієї категорії клієнтів їх скасують. Діятимуть звичайні умови кредитів, з якими можна ознайомитись на сайті.

ПУМБ

Як і попередні банки, ПУМБ оголосив про кредитні канікули до 1 червня. Однак щомісячні платежі не скасовували, а просто зменшили.

"Протягом дії кредитних канікул обов'язкові платежі будуть складатися лише з відсотків та щомісячної комісії за кредитом. А погашення платежів по тілу кредиту відтерміновується та сплачується протягом періоду, на який буде подовжено строк дії кредитного договору", – пояснюють на сайті банку.

Водночас зараз у пресслужбі банку кажуть, що поки програма кредитних канікул триває, і її скасовувати не будуть. Якщо банк вирішить припинити дію канікул, про це пресслужба повідомить окремо.

Інформацію щодо кредитних канікул у інших банках можна знайти на їхніх офіціних сайтах, а також на офіційних сторінках у соцмережах.

Плюси та мінуси кредитних канікул

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", що мінус кредитних канікул полягає в тому, що це не автоматична умова і кожному позичальнику обов'язково треба звернутися до банку.

Також мінус у тому, що борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, ніхто не списує. Тобто навіть якщо підприємство закрито і доходу немає, або якщо ви втратили роботу через війну і доходу немає, це ризик, який кожна людина брала на себе, беручи кредитні зобов'язання.

А ось серед плюсів, є те, що кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з валютою в Україні та які важелі впливу можуть змінити ситуацію, і коли українці отримають фінансування з "єПідтримки".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31676.02

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1985.55

Litecoin (LTC)

69.26

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти