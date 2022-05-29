Грошей не вистачило: коли українці отримають фінансування з "єПідтримки"

У Верховній Раді планують скерувати додаткові кошти на реалізацію державної програми

Не всі українці отримали очікувані виплати за програмою "єПідтримка" / Фото: Getty Images, Міністерство цифровий трансформації, Колаж: Сьогодні

Багато підприємців, особливо вимушених переселенців з Маріуполя, ще не отримали грошей в рамках державної програми "єПідтримка".

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, виплати не надійшли навіть деяким українцям, які подавали заявку наприкінці березня.

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"Це правда, грошей на програму не вистачило", – зауважив він.

Водночас у Верховній Раді планують найближчим часом внести зміни до бюджету. Законопроєкт №7413, серед іншого, передбачає скерування додаткових 5,8 млрд грн на програму "єПідтримка".

"Усі, хто подав заявку 26-31 березня, повинні нарешті отримати обіцяні виплати", – наголосив Железняк.

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Зміни до бюджету

У ВРУ зареєстрували законопроєкт №7413 ще 26 травня. Наступного дня його скерували на розгляд профільного комітету.

Документ передбачає збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 287 млрд грн шляхом додаткових зовнішніх запозичень. Отримані гроші скерують на:

національну оборону та безпеку – 247,76 млрд грн;

поповнення резервного фонду – 1,5 млрд грн;

надання допомоги в рамках програми "єПідтримка" – 5,82 млрд грн;

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок тощо – 20 млрд грн;

відшкодування переселенцям за проживання та комуналку – 12,53 млрд грн.

Грошима для учасників програми підтримки розпоряджається Міністерство економіки. Згадані 5,82 млрд грн розподілять між 3,9 мільйонами українців. Це одноразова матеріальна допомога людям, що втратили дохід чи призупинили економічну діяльність внаслідок бойових дій.

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Водночас 1,8 млн внутрішньо переміщених осіб отримають допомогу на проживання.

Виплати на картку ПриватБанку

Раніше "Сьогодні" розповідали, як вимушені переселенці в Україні можуть оформити отримання виплат у рамках програми "єПідтримка" на картку ПриватБанку. Зробити це можна в застосунку "Дія" за декілька кліків.

У такий спосіб можна подати заявку на себе та своїх дітей. Отримані гроші можна витратити на будь-які послуги або зняти готівкою, а також переказати на іншу картку.

Розмір щомісячної допомоги становить 2000 грн для дорослих і 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю. Виплату нараховують за весь місяць, навіть якщо заявку подали 30 числа.

Щоб отримати фінансування, потрібно також оформити статус внутрішньо переміщеної особи. Якщо такий статус уже є, достатньо зареєструватися та обрати картку "єПідтримка" ПриватБанку. Клієнти фінансової установи можуть створити собі таку віртуальну картку в мобільному додатку.

"Сьогодні" також писали, як отримати виплату на картку Ощадбанку. Водночас економісти прогнозують, що українці стануть біднішими та отримуватимуть менші зарплати, але триватиме це недовго.