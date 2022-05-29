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Денег не хватило: когда украинцы получат финансирование из "єПідтримки"

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 мая, 18:33
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В Верховной Раде планируют направить дополнительные средства на реализацию государственной программы
Не все украинцы получили ожидаемые выплаты по программе "єПідтримка"
Не все украинцы получили ожидаемые выплаты по программе "єПідтримка" / Фото: Getty Images, Министерство цифровой трансформации, Коллаж: Сегодня

Многие предприниматели, особенно вынужденные переселенцы из Мариуполя, еще не получили денег в рамках государственной программы "єПідтримка".

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, выплаты не поступили даже некоторым украинцам, подававшим заявку в конце марта.

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"Это правда, денег на программу не хватило", – заметил он.

В то же время в Верховной Раде планируют в ближайшее время внести изменения в бюджет. Законопроект №7413, среди прочего, предусматривает направление дополнительных 5,8 млрд грн на программу "єПідтримка".

"Все, кто подал заявку 26-31 марта, должны наконец получить обещанные выплаты", – подчеркнул Железняк.

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Изменения в бюджете

В ВРУ зарегистрировали законопроект №7413 еще 26 мая. На следующий день его направили на рассмотрение профильного комитета.

Документ предусматривает увеличение расходов общего фонда государственного бюджета на 287 млрд грн путем дополнительных внешних заимствований. Вырученные деньги направят на:

  • национальную оборону и безопасность – 247,76 млрд грн;
  • пополнение резервного фонда – 1,5 млрд грн;
  • оказание помощи в рамках программы "єПідтримка" – 5,82 млрд грн;
  • финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и т.п. – 20 млрд грн;
  • возмещение переселенцам за проживание и коммуналку – 12,53 млрд грн.

Деньгами для участников программы поддержки распоряжается Министерством экономики. Упомянутые 5,82 млрд грн распределят между 3,9 миллионами украинцев. Это одноразовая материальная помощь людям, потерявшим доход или приостановившим экономическую деятельность в результате боевых действий.

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В то же время 1,8 млн внутренне перемещенных лиц получат помощь на проживание.

Выплаты на карту ПриватБанка

Ранее "Сегодня" рассказывали, как вынужденные переселенцы в Украине могут оформить получение выплат в рамках программы "єПідтримка" на карточку ПриватБанка. Сделать это можно в приложении "Дія" в несколько кликов.

Таким образом можно подать заявку на себя и своих детей. Вырученные деньги можно потратить на любые услуги или снять наличными, а также перевести на другую карту.

Размер ежемесячного пособия составляет 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и людей с инвалидностью. Выплату начисляют за весь месяц, даже если заявку подали 30 числа.

Чтобы получить финансирование, нужно также оформить статус внутренне перемещенного лица. Если такой статус уже есть, достаточно зарегистрироваться и выбрать карту "єПідтримка" в ПриватБанке. Клиенты финансового учреждения могут создать себе такую виртуальную карту в мобильном приложении.

"Сегодня" также писали, как получить выплату на карту Ощадбанка. В то же время экономисты прогнозируют, что украинцы станут беднее и будут получать меньшие зарплаты, но продлится это недолго.

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