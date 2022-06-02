Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Шотландия – Украина: онлайн 🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Пригодится каждому: что такое банковский сейф и как им пользоваться

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июня, 10:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как надежно хранить деньги и ценные вещи в банках, и какие условия есть для этого
Как пользоваться банковским сейфом
Как пользоваться банковским сейфом / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

В банках можно хранить не только деньги, но и ценные вещи. Для этого существуют индивидуальные банковские сейфы, которые являются надежным и безопасным местом хранения ценностей.

В Financial Literacy Ukraine объяснили, как пользоваться такой услугой

Реклама

Для каких случаев понадобится банковский сейф

Сейф – это ящик, который может быть разного размера в зависимости от потребности, и который расположен в бронированном шкафу. Все это находится в специальном помещении, депозитарии банка, в который есть отдельный вход, ограниченный доступ и круглосуточная охрана.

Если вы что-нибудь кладете в сейф, то о содержимом знаете только вы, поскольку банковские работники не имеют права смотреть на сохранность.

"Каждый сейф имеет два ключа: один находится у банковского представителя, а другой – у клиента. Открыть сейф можно только двумя ключами одновременно", – отмечают эксперты.

Реклама

В то же время банк может открыть сейф и описать имущество в конкретных случаях:

  • если клиент не заплатил за аренду сейфа;
  • по письменному требованию нотариуса или правоохранительных органов.

Услугу банковского сейфа можно использовать в следующих ситуациях:

  • если человек уезжает из дома и без присмотра остаются ценные вещи и деньги;
  • когда нужно надежно и без постороннего внимания хранить ценные вещи;
  • когда есть большая сумма наличных денег перед важным соглашением;
  • если человек коллекционирует ценные вещи и заботится об их защите;
  • и в любой другой ситуации, когда нужно надежно что-либо спрятать.

В таких случаях сейфом можно воспользоваться от нескольких дней до 1 года. Если он нужен на более долгий срок, то договор с банком можно продлить.

Реклама

Что можно хранить и какие документы нужны

В целом можно хранить такие вещи:

  • драгоценности, украшения;
  • документы, ценные бумаги, флешки;
  • деньги и банковские металлы;
  • произведения искусства, антикварные и коллекционные вещи.

А вот запрет есть для таких веществ и имущества:

  • наркотики, оружие и боеприпасы, химические, радиоактивные, взрывчатые и отравляющие вещества;
  • быстропортящееся имущество;
  • другие предметы, не относящиеся к ценностям или документам.

Открывать банковский сейф можно с 14 лет. Так, для этого к 17 годам включительно дополнительно требуется согласие родителей, усыновителей или опекунов.

Чтобы его открыть, нужны следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

Также важно помнить, что прийти в отделение банка, где находится сейф, можно только в рабочее время, и банк не отвечает за содержание сейфа, а только за сам сейф. Так же учреждение не несет ответственности за форс-мажорные обстоятельства, такие как стихийные бедствия или военные действия.

Что делать с наличкой украинцам, которые возвращаются из-за границы

Ранее "Сегодня" писали, что при возвращении из-за границы собственник валютных ценностей должен в некоторых случаях сообщать в письменной форме точные данные о ценностях, которые он везет с собой, заполняя на границе декларацию.

Если человеку нужно перевезти наличную валюту или банковские металлы на сумму до 10 000 евро в эквиваленте, то декларирование не требуется.

А если сумма гривни, иностранной валюты и банковских металлов равна или превышает эквивалент в 10 000 евро, то декларировать нужно полную сумму. Ограничений по максимальной сумме нет. Перемещать валютные ценности через границу могут и несовершеннолетние лица. Правила в этом случае такие же.

"Сегодня" также писали, какие условия кредитования будут действовать в банках уже с 1 июня, и что происходит с долларом в украинских обменниках в четверг, 2 июня.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29919.88

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1823.85

Litecoin (LTC)

63.05

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять