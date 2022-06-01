Что делать с наличкой украинцам, которые возвращаются из-за границы

Рассказываем, какие правила установил Нацбанк Украины на ввоз валютных ценностей

Какие правила перевозки через границу налички и банковских металлов / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

С середины мая действуют новые правила по снятию наличных за рубежом с картами украинских банков. В то же время многие наши граждане уже начали возвращаться домой, а потому актуален вопрос перемещения через границу валютных ценностей.

О том, какие требования действуют по состоянию на июнь, рассказали в Нацбанке.

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Письменное декларирование и правила для несовершеннолетних

Существует такая процедура как письменное декларирование. То есть владелец валютных ценностей сообщает в письменной форме точные данные о ценностях, заполняя на границе таможенную декларацию установленной формы.

Если человеку нужно перевезти наличную валюту или банковские металлы на сумму до 10 000 евро в эквиваленте, то декларирование не нужно.

А если сумма гривни, иностранной валюты и банковских металлов равна или превышает эквивалент в 10 000 евро, то декларировать нужно полную сумму. Ограничений по максимальной сумме нет.

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Перемещать валютные ценности через границу могут и несовершеннолетние лица. Правила в этом случае такие же.

"То есть так же нужно декларировать валютные ценности, если их стоимость превышает 10 000 евро. Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем", – объясняют в НБУ.

В целом нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии, приобретении или обмене валютных ценностей для их ввоза в Украину. В то же время при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы предоставлять необходимо.

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Как будут работать банки на Троицу

Ранее мы рассказывали, что 12 июня в воскресенье в Украине отмечают праздник Троицы. Обычно выходной переносят на следующий понедельник, 13 июня. Но в этом году из-за военного положения в стране праздник не будут переносить.

Поэтому понедельник, 13 июня, является рабочим днем, в том числе для банковской системы. Кроме того, будут осуществляться и межбанковские переводы через систему электронных платежей с 11 по 13 июня включительно. Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

"Сегодня" также писали, какие условия кредитования будут действовать в банках уже с 1 июня, и что происходит на черном рынке с долларом в первый день лета.