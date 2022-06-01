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Що робити з готівкою українцям, які повертаються з-за кордону

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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1 червня, 15:07
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Розповідаємо, які правила встановив Нацбанк України на ввезення валютних цінностей
Які правила перевезення через кордон готівки і банківських металів
Які правила перевезення через кордон готівки і банківських металів / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

З середини травня діють нові правила щодо зняття готівки за кордоном з карток українських банків. Водночас багато наших громадян вже почали повертатися додому, а тому актуальним є питання переміщення через кордон валютних цінностей.

Про те, які вимоги діють станом на червень, розповіли у Нацбанку.

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Письмове декларування і правила для неповнолітніх

Існує така процедура, як письмове декларування. Тобто, власник валютних цінностей повідомляє у письмовій формі точні дані про цінності, заповнюючи на кордоні митну декларацію встановленої форми.

Якщо людині потрібно перевезти готівкову валюту чи банківські метали у сумі до 10 000 євро в еквіваленті, то декларування не потрібне.

А от якщо сума гривні, іноземної валюти та банківських металів дорівнює або перевищує еквівалент у 10 000 євро, то декларувати потрібно повну суму. Обмежень щодо максимальної суми немає.

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Переміщувати валютні цінності через кордон можуть і неповнолітні особи. Правила у цьому випадку такі ж.

"Тобто так само потрібно декларувати валютні цінності, якщо їх вартість перевищує 10 000 євро. Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником", – пояснюють в НБУ.

Загалом, нормативно-правові акти НБУ не вимагають подання підтвердних документів про зняття, придбання чи обміну валютних цінностей для їхнього ввезення в Україну. Водночас при вивезенні цінностей з країни підтвердні документи надавати потрібно.

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Як працюватимуть банки на Трійцю

Раніше ми розповідали, що 12 червня, у неділю, в Україні відзначають свято Трійці. Зазвичай вихідний переносять на наступний понеділок, 13 червня. Але цього року через воєнний стан в країні свято не переноситимуть.

А тому понеділок, 13 червня, є робочим днем, у тому числі для банківської системи. Крім того, здійснюватимуться і міжбанківські перекази через систему електронних платежів з 11 до 13 червня включно. Попри війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час.

"Сьогодні" також писали, які умови кредитування діятимуть у банках уже з 1 червня, та що відбувається на чорному ринку з доларом у перший день літа.

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