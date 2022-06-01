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На чорному ринку несподіване явище – за скільки українцям продають долар

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 червня, 10:47
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Розповідаємо, що відбувається на чорному ринку з доларом у перший день літа
Долар на чорному ринку впав
Долар на чорному ринку впав / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України продовжує падати і майже зрівнявся з курсом у легальних обмінниках.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту Курс України і Мінфін.

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Станом на ранок 1 червня середній курс продажу американської валюти становить 35,56 грн/дол., а середній курс купівлі – 35,3 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку кинувся вниз
Курс долара на чорному ринку кинувся вниз / Фото: скріншот

Водночас у легальних обмінних пунктах середній продаж становить 35,50 грн/дол.

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Найнижчий курс продажу у спекулянтів - 35,44 грн/дол., а найвищий серед пропонованих – 36 грн/дол.

В Україні немає реального курсу долара

В Україні жоден із трьох курсів гривні (офіційний, чорний ринок, банківський курс) не відображає реальної ситуації, заявив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Навіть на чорному ринку курс далекий від ринкового, адже на спекулянтів також діють обмеження і його можна вважати "кешевим".

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"60 грн/дол. Я так приблизно в голові утримую. Зараз реально половина економіки не працює, може, навіть більше. Експорту фактично немає, імпорт якийсь залишився, який не можна урізати: енергетичний, продовольство та інше", – вважає аналітик.

Він наголосив, що сьогодні в Україні можна нарахувати три курси долара і реальний можна оцінити за рівнем падіння економіки.

"Сьогодні" писали, коли Нацбанк буде готовий відмовитись від фіксованого курсу долара і де українцям краще купувати долар, щоб заощадити.

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