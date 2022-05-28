Тепер у нас три валютні курси: де можна купити долар і як на цьому заощадити

Минув тиждень з того часу, як НБУ дозволив банкам встановлювати курси валют на свій розсуд і валютний ринок почав жити в новій реальності

Розповідаємо, що відбувається із доларом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наприкінці минулого тижня НБУ вкотре змінив правила роботи на валютному ринку. Після цього в Україні фактично утворилося три валютні курси – офіційний, картковий курс, яким конвертується гривня у валюту при оплаті за кордоном, а також готівковий валютний курс.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, хто за яким курсом отримує валюту і які курсові перспективи очікують на гривню найближчим часом.

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Офіційно – для критичного імпорту

Якщо зайти на сайт НБУ, то курс долара в Україні від початку війни закріплений на рівні 29,25 грн. Щоправда, купити його за таку ціну можуть лише підприємства, які купують за кордоном так звані товари, що входять до списку критичного імпорту.

До цього списку входить понад 1000 найменувань, від будматеріалів та продуктів харчування до палива, медикаментів та продукції особистої гігієни. У цей перелік постійно вносять доповнення. Робиться це для того, щоб не дати розігнати інфляцію, яка й так суттєво знецінила прибутки громадян.

Найпростіше пояснити це на прикладі палива. За словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, зараз усі трейдери купують валюту за офіційним курсом.

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"Якщо вони почнуть купувати долар по 37 грн, а євро по 39 грн, то літр палива відразу подорожчає ще на 10 грн" , – каже Сергій Куюн.

Здавалося б, гарна ініціатива таким чином стримувати зростання цін. Але, як говорив герой мультфільму "Троє з Простоквашино", щоб продати щось не потрібне, спочатку потрібно купити щось непотрібне. Якщо його перефразувати цю фразу, то можна сказати, що для того, щоб імпортери купили валюту за офіційним курсом (+1% банківської комісії), її хтось має продати за таким курсом.

А продавати доводиться всім, хто заводить валюту в країну – це експортери та айтішники. Їм доводиться міняти зароблені кошти продавати за офіційним курсом. А купувати валюту – вже за комерційним, який часто на 20-25% вищий. Як кажуть експерти, це вже змушує їх шукати схеми щодо обходу обмежень НБУ.

Карткові курси – ні те, ні се

Минулої п'ятниці для всіх українців, які жили за кордоном і розплачувалися там гривневими картками, діяли курси переведення національної в місцеві валюти, близькі до курсу НБУ. Проте у Нацбанку заявили, що українці почали часто зловживати цим. Громадяни почали їздити за кордон, знімати там валюту в банкоматах за вигідним курсом, завозити її в Україну та здавати за ринковим курсом, який на той момент відрізнявся на 10-20%.

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З суботи 21 травня НБУ дозволив банкам встановлювати будь-які курси валют під час конвертації гривні у місцеву валюту. Багато хто з них зробив цей курс на рівні НБУ +10%. Тобто, долар у них при конвертації коштує близько 32-32,5 гривень. Хоча деякі банки і встановили курс конвертації долара на рівні 36-38 грн. Але, як показує аналіз ринку, це скоріш поодинокі випадки.

Українці за кордоном, зрозуміло, обурюються тим, що курс списання гривні з їхніх карток у середньому виріс на 10%, але банкіри кажуть, що могло б бути гірше, адже курс продажу готівкової валюти на 20-25% відрізняється від офіційного.

Готівковий долар живе своїм життям

Після того, як НБУ скасував максимальну націнку (10% від офіційного курсу) на продаж валюти для банків, долари та євро з'явилися у касах фінустанов. Щоправда, їхня вартість зрівнялася курсами в обмінних пунктах так званого чорного ринку валют.

Наприклад, на сайті "Привату" значиться курс продажу американської валюти на рівні 36,45 грн , а євро – 38,9 гривень. Ощад продає долар по 36,5 грн, а євро по 38,6 грн, Райффайзен – 36,7 грн і 39,4 грн. Схожі курси і на небанківському готівковому ринку.

При цьому через програми продати валюту з рахунку за таким курсом неможливо. Наприклад, "Приват" пропонує обміняти долари з валютного рахунку на гривню за 29,25 грн. Схожі курси на безготівковий обмін та в інших фінустанов.

Способи заощадити

Незважаючи на те, що НБУ практично прикрив усі способи виведення валюти за кордон за пільговим курсом – було заборонено операції з купівлі криптовалют, поповнення валютних гаманців (типу Revolut) або через PayPal.

Тому в українців залишилося кілька варіантів дешевої конвертації гривні у валюту. Наприклад, можна передати родичам кілька карток українських банків, відкритих у різних банках на одну людину і по кожній з них на місяць можна знімати в банкоматі валюти на суму до 50 тисяч гривень.

На сьогодні у більшості фінустанов за такими операціями діє курс НБУ+10%. Тобто, євро коштуватиме близько 34,5 грн, тоді як в обмінниках він продається на 4-5 грн дорожче.

Щоправда, у банках кажуть, що курс списання гривні з картки може дещо відрізнятись від сьогоднішнього.

"При здійсненні розрахунків за кордоном, зняття коштів у банкоматах за кордоном або розрахунку в мережі Інтернет у валюті, відмінній від валюти рахунку, відбувається конвертація за такими правилами. У момент здійснення операції на рахунку блокується необхідна сума у валюті розрахунку, розрахована за курсом на день здійснення операції Списання коштів з карткового рахунку відбувається протягом 2-30 днів після здійснення операції (блокування) за розрахунковим курсом, що діє цього дня", – пояснили нам в одному з банків.

Тому, при коливанні валютного курсу, можливе виникнення різниці між заблокованою та списаною з карткового рахунку сумою.

Ще один спосіб, яким користуються українці, – це взаємозалік в Україні та за кордоном. Наприклад, вам потрібно передати родичам євро до Європи. Але купувати його тут недешево. Тоді можна знайти тих, хто бажає переслати валюту в Україну своїм родичам. Якщо їм потрібна гривня, то можна віддати їм гривню, а валюту отримають ваші родичі за кордоном. Курс перерахунку при цьому може бути середнім між тим, за яким можна купити євро в Україні та витратами на пересилання валюти з-за кордону та її конвертацію у гривню.

Що далі

Експерти кажуть, що подальша поведінка курсу валют безпосередньо залежатиме від західної фінансової допомоги Україні. Так, економіст Данило Монін каже, що якщо Україна отримуватиме фіндопомогу регулярно та у необхідних обсягах, то курс долара може опуститися до 35 грн. Якщо ж захід припинить фінансувати Україну, то ми можемо побачити дворазову девальвацію нацвалюти.

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