Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Чекати найгіршого сценарію? Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу долара

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 травня, 18:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, коли Нацбанк планує повернутися до плаваючого курсу долара
НБУ висловив зацікавленість у поверненні до системи плаваючого курсу
НБУ висловив зацікавленість у поверненні до системи плаваючого курсу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нацбанк висловив готовність відмовитися від фіксованого курсу гривні до долара, однак для цього потрібно, щоб виникли передумови.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на зустрічі з представниками асоціації IT Ukraine, — передає НБУ.

Реклама

"Ми точно знаємо, що ми хочемо повернутися до плаваючого обмінного курсу. Питання в тому, що для цього мають бути макроекономічні передумови, щоб уникнути негативного впливу для системи. І над цим ми постійно працюємо", — сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що будь-які обмеження завжди мають тимчасовий характер. І з початку введення банк адаптовує їх та оновлює під теперішні реалії.

Нагадаємо, 24 лютого НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн. А у п'ятницю, 20 травня, НБУ відпустив долар і банкам дозволили продавати валюту за будь-яким курсом, залишивши при цьому зафіксований долар.

Реклама

Новий період в Україні

Зараз настає вкрай непростий період для країни та населення, тому що з'являється дедалі більше сигналів падіння економіки.

"Вже зараз є обов'язковою, у деяких місцях, оплата товарів банківськими картками. Це роблять для того, щоб гроші із системи не витікали. Щойно країна матиме складнощі з виплатами за зовнішніми борговими зобов'язаннями, з'явиться ризик дефолту, що спробують відтягнути за часом, але не скасують зовсім", – розповів раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Невтішною є і ситуація з бензином, з початку року він подорожчав на 75,7%. Лише за травень вартість літра бензину зросла на 46%. Це все позначиться на цінах на продукти харчування та на купівельну спроможність людей загалом.

Тому без припинення війни та переходу на етап відновлення України гривня поступово падатиме вже із червня, констатував експерт.

Реклама

Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для украинцев, а Нацбанк разрешил банкам с 21 мая продавать наличную валюту по любому курсу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28921.19

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1780.4

Litecoin (LTC)

63.19

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти