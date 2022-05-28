Чекати найгіршого сценарію? Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу долара

Розповідаємо, коли Нацбанк планує повернутися до плаваючого курсу долара

НБУ висловив зацікавленість у поверненні до системи плаваючого курсу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нацбанк висловив готовність відмовитися від фіксованого курсу гривні до долара, однак для цього потрібно, щоб виникли передумови.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на зустрічі з представниками асоціації IT Ukraine, — передає НБУ.

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"Ми точно знаємо, що ми хочемо повернутися до плаваючого обмінного курсу. Питання в тому, що для цього мають бути макроекономічні передумови, щоб уникнути негативного впливу для системи. І над цим ми постійно працюємо", — сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що будь-які обмеження завжди мають тимчасовий характер. І з початку введення банк адаптовує їх та оновлює під теперішні реалії.

Нагадаємо, 24 лютого НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн. А у п'ятницю, 20 травня, НБУ відпустив долар і банкам дозволили продавати валюту за будь-яким курсом, залишивши при цьому зафіксований долар.

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Новий період в Україні

Зараз настає вкрай непростий період для країни та населення, тому що з'являється дедалі більше сигналів падіння економіки.

"Вже зараз є обов'язковою, у деяких місцях, оплата товарів банківськими картками. Це роблять для того, щоб гроші із системи не витікали. Щойно країна матиме складнощі з виплатами за зовнішніми борговими зобов'язаннями, з'явиться ризик дефолту, що спробують відтягнути за часом, але не скасують зовсім", – розповів раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Невтішною є і ситуація з бензином, з початку року він подорожчав на 75,7%. Лише за травень вартість літра бензину зросла на 46%. Це все позначиться на цінах на продукти харчування та на купівельну спроможність людей загалом.

Тому без припинення війни та переходу на етап відновлення України гривня поступово падатиме вже із червня, констатував експерт.

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Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для украинцев, а Нацбанк разрешил банкам с 21 мая продавать наличную валюту по любому курсу.