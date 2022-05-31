Летить на дно? Що відбувається з доларом на чорному ринку

Розповідаємо, скільки коштує долар у спекулянтів на чорному ринку в останній день весни

Скільки коштує долар 31 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість долара почала поступово падати на фоні недавнього зростання. Почалося падіння ще у неділю, 29 травня, коли ціна валюти становила 36,44-36,20 (продаж-купівля відповідно). Зараз же її вартість ще нижча.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує долар на чорному ринку 31 травня.

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Так, за даними спеціалізованого сайту "Курс України", ранкове оновлення вартості валют показує, що середній курс продажу знаходиться на рівні 35,97 грн, а купівлі – 35,71 грн.

Найнижчий курс продажу, який вдалося знайти серед оголошень, становить 35,83 грн/дол, а найвищий – 36,4 грн/дол.

Гривню чекає падіння?

Раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів, що наразі валютний ринок дуже спекулятивний і в майбутньому нам не оминути падіння гривні.

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Тож за зниженням курсу продажу долара українці, у яких залишилися накопичення у гривні, намагатимуться знизити ризики втрати грошей від інфляції та девальвації і купуватимуть американську валюту.

Раніше ми розповідали, як Захід впливає на стан та вартість гривні, а також писали, яка проблема виникла у клієнтів ПриватБанку.