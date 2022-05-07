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Допоміг Джонсон: флісову кофту Зеленського продали на аукціоні за 3,4 млн грн

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 травня, 12:09
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Продали кофту на благодійному аукціоні, яким керував особисто Борис Джонсон
Джонсон назвав Зеленського "одним із найнеймовірніших лідерів сучасності"
Джонсон назвав Зеленського "одним із найнеймовірніших лідерів сучасності" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На благодійному аукціоні на підтримку України в Лондоні флісову кофту глави нашої держави Володимира Зеленського продали за 90 тис. фунтів стерлінгів (3,4 млн грн). Керував аукціоном особисто Борис Джонсон.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

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Початкова ціна флісу становила 50 тис. фунтів стерлінгів, але прем'єр закликав підвищити ставки.

Незалежно від того, чи торгуєте ви за фліс Володимира в 50 тис. фунтів стерлінгів, я хочу набагато вищі ставки, або ви торгуєте за тур по Києву з мером Кличком. У мене був по Києву з мером Кличком, гарне місто. Це того варто, копайте глибше, – сказав Джонсон.

На аукціоні також було педставлено і глечик у вигляді півника, подарованого Джонсону під час його прогулянки із Зеленським по Києву, а також розіграли екскурсію по українській столиці.

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