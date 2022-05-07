Допоміг Джонсон: флісову кофту Зеленського продали на аукціоні за 3,4 млн грн

На благодійному аукціоні на підтримку України в Лондоні флісову кофту глави нашої держави Володимира Зеленського продали за 90 тис. фунтів стерлінгів (3,4 млн грн). Керував аукціоном особисто Борис Джонсон.
Про це повідомляє The Daily Telegraph.
Початкова ціна флісу становила 50 тис. фунтів стерлінгів, але прем'єр закликав підвищити ставки.
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Незалежно від того, чи торгуєте ви за фліс Володимира в 50 тис. фунтів стерлінгів, я хочу набагато вищі ставки, або ви торгуєте за тур по Києву з мером Кличком. У мене був по Києву з мером Кличком, гарне місто. Це того варто, копайте глибше, – сказав Джонсон.
На аукціоні також було педставлено і глечик у вигляді півника, подарованого Джонсону під час його прогулянки із Зеленським по Києву, а також розіграли екскурсію по українській столиці.