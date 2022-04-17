США випустили монети з зображенням Зеленського — хто їх може придбати

У США випустили памʼятні монети з нагоди звернення президента України Володимира Зеленського до американського Конгресу 7 березня 2022 року. На одній зі сторін монети написано: "Лідер світу. Лідер миру".

Про це повідомляє сайт сувенірного магазину Білого дому.

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Коштує така монета 100 доларів, і всі 100% прибутку від цього продажу підуть американському Червоному Хресту для зусиль з надання допомоги Україні. Тираж її обмежений — 2500 шт. Монета має сертифікат автентичності, до неї вручається оксамитовий подарунковий футляр з зовнішньою коробкою з двох частин з золотим президентським друком. Передзамовлення доступне до 15 червня.

У пристрасній промові в стилі Черчілля через Zoom зі свого офісу в Києві президент Зеленський викликав захоплення законодавців з обох боків тим, що зробив більше для захисту своєї країни та народу від жорстокої агресії Росії. Це був напрочуд прямий заклик до дії з боку лідера воєнного часу, який доводить, що допомога Україні є моральним імперативом для країни, яка позиціонує себе як маяк свободи та демократії для всього світу, – йдеться у описі монети.

Монета США / Фото: whitehousegiftshop.

Чехія випустила банкноту "Слава Україні"

Чеська Республіка висловила підтримку Україні, випустивши колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině (Слава Україні). Всі кошти, отримані з її реалізації, направлять на допомогу нашій державі.