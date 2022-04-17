США випустили монети з зображенням Зеленського — хто їх може придбати

Монети приурочені до памʼяті з нагоди звернення президента України до американського Конгресу
Повідомили про випуск монет у Білому домі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У США випустили
памʼятні монети з нагоди звернення президента України Володимира Зеленського до американського Конгресу 7 березня 2022 року. На одній зі сторін монети написано: "Лідер світу. Лідер миру".
Про це
повідомляє сайт сувенірного магазину Білого дому.
Коштує така монета
100 доларів, і всі 100% прибутку від цього продажу підуть американському Червоному Хресту для зусиль з надання допомоги Україні. Тираж її обмежений — 2500 шт. Монета має сертифікат автентичності, до неї вручається оксамитовий подарунковий футляр з зовнішньою коробкою з двох частин з золотим президентським друком. Передзамовлення доступне до 15 червня.
У пристрасній промові в стилі Черчілля через Zoom зі свого офісу в Києві президент Зеленський викликав захоплення законодавців з обох боків тим, що зробив більше для захисту своєї країни та народу від жорстокої агресії Росії. Це був напрочуд прямий заклик до дії з боку лідера воєнного часу, який доводить, що допомога Україні є моральним імперативом для країни, яка позиціонує себе як маяк свободи та демократії для всього світу, – йдеться у описі монети.
Монета США / Фото: whitehousegiftshop. Чехія випустила банкноту "Слава Україні"
Чеська Республіка висловила підтримку Україні, випустивши
колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině (Слава Україні). Всі кошти, отримані з її реалізації, направлять на допомогу нашій державі.
На аверсі банкноти зображений Монумент Незалежності, який знаходиться у самому центрі Києва, на реверсі — Софійський собор, над яким розвиваються синьо-жовті стяги й виділена Україна на карті Європи.
Придбати купюру можна на
сайті за 1500 крон (приблизно 1980 гривень). Новинку доставлять до покупця у спеціальній якісній упаковці.
Нагадаємо, що в Україні планують запровадити безумовний дохід.
Щомісячну суму українці отримуватимуть протягом "тривалого часу".
Раніше ми розповідали, що в найближчі два-три роки
заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.