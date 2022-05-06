Эстония выпустит эксклюзивные монеты, посвященные Украине — как они будут выглядеть (фото)

Вырученные средства по продаже монет передадут непосредственно Национальному банку Украины
Монету выпустят номиналом в 2 евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Банк Эстонии
Банк Эстонии
анонсировал выпуск монет номиналом 2 евро с подписью "Слава Украине", дизайн которых создала непосредственно украинка. Ожидается, что специально разработанные монеты будут выпущены до конца этого года с тиражом до 40 тыс, а выручку з их продаж передадут НБУ.
Об этом
сообщили в пресс-службе Банка Эстонии. Заметим, что утвердили дизайн монеты на внеочередном заседании этой недели. 2 евро, посвященные Украине и свободе, были разработаны харьковчанкой
Дарьей Титовой. По ее словам, она изобразила на монете девушку как символ нежности, оберегающей птиц в руке.
"Впервые на монете Банка Эстонии есть текст на иностранном языке, но это исключительная ситуация – "Слава Украины" иллюстрирует стремление Украины к свободе", – заявил председатель Наблюдательного совета Банка Эстонии Март Лаар.
Обратим внимание, что подготовка к выпуску монеты началась еще в апреле. Специально разработанный дизайн 2 евро должен быть одобрен Европейской комиссией и странами ЕС. Центробанки Латвии и Литвы уже поддержали инициативу и планируют выпуск монет, посвященных нашей стране.
Вся выручка от продажи монетной карты, по словам Мюллера, будет направлена НБУ. Чехия выпустила монету "Слава Украине"
Чехия выразила поддержку Украине, выпустив
коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraině (Слава Украине). Все средства, полученные с ее реализации, будут направлены на помощь нашему государству.
Новая банкнота не является платежным средством – вместо номинала там указан 2022 год. Однако изготовили ее с защитными элементами, содержащими местные кроны. На коллекционных деньгах есть водяной знак и нумерация типографским способом. Тираж ее – 20 тыс. штук.
Купить купюру можно на
сайте за 1500 крон (примерно 1 980 гривен). Новинку доставят покупателю в специальной качественной упаковке.
Раньше мы писали,
за какую украинскую монету можно получить 30 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что в ближайшие два-три года
замороженные активы России могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.