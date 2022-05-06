Эстония выпустит эксклюзивные монеты, посвященные Украине — как они будут выглядеть (фото)

Вырученные средства по продаже монет передадут непосредственно Национальному банку Украины

Монету выпустят номиналом в 2 евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Банк Эстонии

Банк Эстонии анонсировал выпуск монет номиналом 2 евро с подписью "Слава Украине", дизайн которых создала непосредственно украинка. Ожидается, что специально разработанные монеты будут выпущены до конца этого года с тиражом до 40 тыс, а выручку з их продаж передадут НБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Банка Эстонии.