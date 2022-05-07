Помог Джонсон: флисовую кофту Зеленского продали на аукционе за 3,4 млн грн

В США выпустили памятные монеты по случаю обращения президента Украины Владимира Зеленского к американский Конгрессу 7 марта 2022 года. На одной из сторон монеты написано: "Лидер мира. Лидер мира".

Стоит такая монета 100 долларов, и все 100% прибыли от продажи пойдут американскому Красному Кресту для усилий по оказанию помощи Украине. Тираж ее ограничен – 2500 шт. Монета имеет сертификат подлинности, к ней дают бархатный подарочный футляр с внешней коробкой из двух частей с золотой президентской печатью. Предзаказ доступен до 15 июня.

Напомним, что Чехия выразила поддержку Украине, выпустив коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraině (Слава Украине). Все средства, полученные от ее реализации, будут направлены на помощь нашему государству.