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Помог Джонсон: флисовую кофту Зеленского продали на аукционе за 3,4 млн грн

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 12:09
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Продали кофту на благотворительном аукционе, которым руководил лично Борис Джонсон
Джонсон назвал Зеленского "одним из самых невероятных лидеров современности"
Джонсон назвал Зеленского "одним из самых невероятных лидеров современности" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На благотворительном аукционе в поддержку Украины в Лондоне флисовую кофту главы нашего государства Владимира Зеленского продали за 90 тыс. фунтов стерлингов (3,4 млн грн). Руководил аукционом лично Борис Джонсон.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

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Начальная цена флиса составляла 50 тыс. фунтов стерлингов, но премьер призвал повысить ставки.

Независимо от того, торгуете ли вы за флис Владимира в 50 тыс. фунтов стерлингов, я хочу намного более высокие ставки, или вы торгуете за тур по Киеву с мэром Кличко. У меня был тур по Киеву с мэром Кличко, хороший город. Это того стоит, копайте поглубже, – сказал Джонсон.

На аукционе также было представлено и глечик в виде петушка, подаренного Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву, а также разыграли экскурсию по украинской столице.

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