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Ощадбанк не зараховує SWIFT перекази — в чому причина, і куди пропадають гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 11:27
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Клієнти банку скаржаться, що гроші тривалий час не приходять на рахунки
Гроші більше 2 тижнів не надходять на рахунок Ощадбанку
Гроші більше 2 тижнів не надходять на рахунок Ощадбанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт Ощадбанку поскаржився на установу, що та не зараховує кошти з міжнародного переказу. На календарі вже 7 червня, а гроші досі не надійшли на рахунок.

Про це він залишив відгук на сайті Мінфіну.

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Так, за його словами, розрахункове бюро Польщі надіслало SWIFT переказ на картку ще 19 травня. Відправляли одночасно і колегам клієнта, однак ті отримали переказ ще до 25 травня. Як стверджує чоловік, у контакт-центрі станом на 3 червня ніхто не відповідав.

Натомість у банку у відповідь на цей відгук зазначили, що термін переказу залежить не лише від банку-отримувача, він відбувається за участі кореспондентських рахунків декількох банків.

"Як тільки переказ надійде, він буде відображатися на балансі рахунку", — написали в Ощадбанку.

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Проте станом на 7 червня проблема досі не вирішена. За словами клієнта, ні у банку, ні на гарячій лінії, ні на пошті (контакт-центру) відповіді немає.

До слова, така проблема з міжнародними переказами виникала і в інших клієнтів банку, які теж залишали відгуки про це на сайті Мінфіну. Однак згодом гроші все-таки приходили на рахунки.

В Україні лопнув банк

Національний банк визнав Мегабанк неплатоспроможним через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації. Тепер фінустанову виводять з ринку.

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Мегабанк потрапив до категорії проблемних ще 3 лютого і за даними регулятора, він мав суттєві порушення у різних сферах діяльності.

Крім цих порушень Мегабанк не виконав вимоги НБУ щодо їхнього усунення протягом визначеного терміну.

"Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни", – наголосили в Нацбанку.

Акціонери Мегабанку не зробили потрібних кроків для того, щоб банк не визнали неплатоспроможним.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом в банках найближчим часом і розповідали, у яких банках можна отримати пенсію під час воєнного стану.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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