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В Україні лопнув один із банків – кому варто переживати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 12:40
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Розповідаємо, скільки коштів поверне Фонд гарантування вкладів фізичних осіб українцям
НБУ ліквідував один із банків
НБУ ліквідував один із банків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк визнав Мегабанк неплатоспроможним через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації. Тепер фінустанову виводять з ринку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Мегабанк потрапив до категорії проблемних ще 3 лютого і за даними регулятора, він мав суттєві порушення у різних сферах діяльності.

Крім цих порушень Мегабанк не виконав вимоги НБУ щодо їх усуненні протягом визначеного терміну.

"Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни", – наголосили в Нацбанку.

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Акціонери Мегабанку не зробили потрібних кроків для того, щоб банк не визнали неплатоспроможним.

Що буде з людьми?

Вкладників Мегабанку заспокоїли, що вони отримають відшкодування в повному розмірі вкладу від Фонду гарантування.

Можлива сума виплат вкладникам загалом становить 4,4 млрд грн станом на 21 травня.

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Крім цього банк заборгував перед Мінфіном за кредитом Європейського інвестбанку близько 500 млн.

Як працюватимуть банки на Трійцю?

Вже незабаром, 12 червня, українців чекає свято Трійці і зазвичай, у цей день додається вихідний.

З огляду на воєнний стан в країні у 2022 році свято не переноситимуть з неділі на понеділок і це означає, що 13 червня 2022 року, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

Міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуть з 11 до 13 червня включно у звичайному режимі.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом в банках найближчим часом і розповідали, у яких банках можна отримати пенсію під час воєнного стану.

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