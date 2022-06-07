Ощадбанк не засчитывает SWIFT переводы — в чем причина, и куда пропадают деньги

Клиенты банка жалуются, что деньги долго не приходят на счета

Деньги более 2 недель не поступают на счет Ощадбанка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент Ощадбанка пожаловался на учреждение, которое не зачисляет средства из международного перевода. На календаре уже 7 июня, а деньги до сих пор не поступили на счет.

Об этом он оставил отзыв на сайте Минфина.

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Так, по его словам, расчетное бюро Польши направило SWIFT перевод на карту еще 19 мая. Отправляли одновременно и коллегам клиента, однако те получили перевод еще до 25 мая. Как утверждает мужчина, в контакт-центре состоянием на 3 июня никто не отвечал.

В ответ на этот отзыв в банке отметили, что срок перевода зависит не только от банка-получателя, он происходит при участии корреспондентских счетов нескольких банков.

"Как только перевод поступит, он будет отображаться на балансе счета", – написали в Ощадбанке.

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Однако по состоянию на 7 июня проблема до сих пор не решена. По словам клиента, ни у банка, ни на горячей линии, ни на почте (контакт-центре) ответа нет.

К слову, такая проблема с международными переводами возникала и у других клиентов банка, также оставлявших отзывы об этом на сайте Минфина. Однако впоследствии деньги все-таки приходили на счета.

В Украине лопнул банк

Национальный банк признал Мегабанк неплатежеспособным из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации. Теперь финучреждение выводят с рынка.

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Мегабанк попал в категорию проблемных еще 3 февраля и по данным регулятора, у него были существенные нарушения в различных сферах деятельности.

Кроме этих нарушений, Мегабанк не выполнил требования НБУ об их устранении в течение определенного срока.

"Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны", – подчеркнули в Нацбанке.

Акционеры Мегабанка не сделали нужных шагов для того, чтобы банк не сочли неплатежеспособным.

"Сегодня" раньше писали, что будет с долларом в банках в ближайшее время и рассказывали, в каких банках можно получить пенсию во время военного положения.