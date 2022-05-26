Ждать резкого скачка? Что будет с долларом в банках в ближайшее время

Рассказываем, чем было обосновано скандальное решение НБУ отпустить курс доллара

Банки не будут необоснованно поднимать курс доллара / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Нацбанке считают, что банки не будут необоснованно повышать курс доллара, несмотря на снятие ограничений, поскольку конкуренция за клиентов остается.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Forbes.

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По его словам, решение о разблокировании курсов безналичных операций требовалось для создания одинаковых условий для украинцев за границей и оставшихся в стране.

"По нашим расчетам, средний объем безналичных расчетов за товары и услуги по украинским картам в апреле составил около $125 на одного человека. То есть для обычного украинца определенный рост курса операций не создаст значительных неудобств", – пообещал Гелетий.

Он подчеркнул, что банки до сих пор конкурируют за клиентов, и как следствие ключевые игроки, если и подняли курсы для операций граждан за рубежом, то незначительно.

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А вот фиксированный официальный курс НБУ помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности украинской экономики.

Что делать с долларами?

По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, сейчас нужно ориентироваться не на внутреннюю ситуацию в Украине, а на внешнюю.

Так что лучше покупать американские доллары, поскольку США играют на повышение ставок, а вот Европа наоборот переживает тяжелый кризис.

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То есть нужно выжидать, когда в Европе будет период восстановления и роста валюты, – покупать евро.

Эксперт подчеркнул, что евро лучше использовать для сбережений и в условиях миграции, а доллары пригодятся для накоплений и избежания инфляционного давления.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом на черном рынке и рассказывали, какие валютные правила для клиентов изменил ПриватБанк.