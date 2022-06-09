Обміняти готівкову гривню можна ще в одній країні: як це зробити

Розповідаємо, яка ще європейська країна дозволила обмінювати готівкову гривню на місцеву валюту

Готівкову гривню можна обмінювати у Швеції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сусідні до України держави дозволили обмінювати готівкову гривню у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Таку фінпослугу для наших громадян поступово запроваджують і інші країни.

Зокрема, орієнтовно з 15 червня це доступно у Швеції. Про нову угоду з Банком Швеції повідомив український Нацбанк.

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Скільки готівки можна обміняти за раз

Із середини червня повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швеції, зможуть обміняти готівкову гривню на шведські крони у межах до 10 тис. грн. Це можна зробити у відділеннях найбільшої біржової компанії в Швеції Forex, яка має 53 філії по всій країні.

Прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1 000 грн. Важливо, що банкноти нижчих номіналів або монети обміну валют не підлягають.

Також банки не прийматимуть зношені банкноти та банкноти з дефектами.

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"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до шведської крони, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься на офіційному вебсайті Банку Швеції", – зазначили в Нацбанку.

Обмінювати готівку українцям дозволили в Італії

Раніше ми розповідали, що 6 червня НБУ підписав угоду з Банком Італії, згідно з якою українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в країні, зможуть обміняти до 10 000 грн на євро.

Зробити це можна буде у філіях центробанку Італії та у відділеннях основних комерційних банків. Приєднатися до програми планують близько 400 відділень.

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"Сьогодні" також пояснювали, що буде зі ставками за облігаціями після підняття облікової ставки, і чому це негативно вплине на заробіток деяких українців. А також що після цього буде з кредитами в Україні.