Чекати здорожчання? В НБУ пояснили, що буде з кредитами в Україні

Розповідаємо, що буде з вартістю кредитів в Україні після того, як Нацбанк підняв облікову ставку до 25%

Чи здорожчають в Україні кредити / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

На початку червня Національний банк України прийняв рішення про підняття облікової ставки до рівня 25% з 10%. Регулятор сподівався, що після цього збільшаться відсотки за банківськими депозитами та облігаціями.

А що буде з відсотками за кредитами? В НБУ пояснили, як таке рішення вплине на кредитування.

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Негативного впливу високої ставки на кредити не буде

В НБУ зазначають, що дійсно в умовах ринкової економіки є такий причинно-наслідковий зв’язок: зростає облікова ставка – зростають депозитні ставки – зростає вартість кредитування.

Але регулятор стверджує, що після підняття облікової ставки до 25% негативного впливу на обсяги кредитування не буде. І для цього є кілька причин.

1. Вартість кредитів банки визначають, орієнтуючись на фактичну вартість фондування, тобто депозитів населення та бізнесу. На розмір облікової ставки в такому випадку фінустанови не орієнтуються. Тому в НБУ наголошують, що кредитні ставки зростатимуть поступово та співмірно до зростання вартості депозитів, і переважно зі збереженням поточного спреду між ними.

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2. З початку повномасштабної війни з Росією кредитування в Україні зростає переважно за рахунок участі банків у державних програмах. Наприклад, у програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Її умова – фіксована ставка для позичальників. Саме тому, у людей та бізнесу і далі будуть можливості брати дешеві кредити. У той же час ставкa, за якою отримують доходи банки, зростатиме паралельно ставкам за депозитами.

3. У ставках за новими гривневими кредитами для бізнесу враховується плата за ризики, які є значно вищими в умовах воєнного часу.

"Тож кредитні ставки на тлі ризиків, спричинених повномасштабною війною, вже зросли навіть за незмінної ключової ставки – з 10,8% річних у січні до 13,7% у квітні. Але доступ банків та позичальників до державних програм гарантій на портфельній основі знижує ризики та зменшує тиск на кредитні процентні ставки", – йдеться у повідомленні.

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4. Банки все ж прагнуть підтримати своїх клієнтів у складних обставинах . Тому під час війни вони роблять поступки, запроваджують пільги, зокрема пропонуючи реструктуризації та тимчасово нижчі кредитні ставки. Власне, це допомагає не лише людям, а і самим банкам, оскільки такі рішення дозволяють знизити потенційні втрати самих банків через дефолти позичальників, і не впливають негативно на капітал.

"Зрештою, виважене кредитування – це запорука ефективної банківської діяльності та стійкості. Надаючи фінансові ресурси своїм клієнтам, банки підтримують економіку і в такий спосіб знижують потенційні негативні наслідки кризи для фінансового сектору. Тож кредитування має розвиватися й надалі, зважаючи на реалії та пріоритети воєнного часу",– пояснили в НБУ.

Облікова ставка переверне ринок нерухомості

Як писали "Сьогодні", експерти прогнозують, що облікова ставка на рівні 25% означатиме, що розвиток програм з кредитування зупиниться. І це стосується кредитів не лише для забудовників, а і для потенційних покупців житла.

Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов пояснив, що коли таких кредитів не буде, то у забудовників просто не буде грошей, аби добудовувати свої об'єкти, і вони займатимуться лише тими, які вже майже готові.

А все це в свою чергу спричинить кризу недобудов у країні. Читайте в нашому матеріалі, як після цього зміняться ціни на житло.

Ми також пояснювали, що буде зі ставками за облігаціями після підняття облікової ставки, та які умови кредитування діють у різних банках з 1 червня.