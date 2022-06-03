Бігом по депозити? Як підвищення облікової ставки вплине на наші заощадження

Розповідаємо, що зміниться після того, як НБУ підвищив облікову ставку до 25%, і як це вплине на заощадження українців

На що вплине підвищення облікової ставки / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

У четвер, 2 червня, Національний банк України оголосив про підвищення облікової ставки з 10% до 25%. На що це вплине, і що українцям робити із заощадженнями?

У Нацбанку пояснили, чого чекати від підвищення облікової ставки.

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Зміни стосуватимуться ОВДП і депозитів

Перше, на що має вплинути вищий рівень облікової ставки, це ОВДП (облігації внутрішніх державних позик) і зокрема зростання їхньої ставки. Зараз держава розміщує військові ОВДП. Їх може придбати будь-хто з 11,5% річних у гривні.

Такий відсоток вищий, ніж ставки за банківськими депозитами, і водночас нижчий за рівень інфляції.

"Якщо ж ставки за ОВДП зростуть услід за обліковою ставкою, вони стануть набагато цікавішими для заощаджень та допоможуть українцям захистити свої гроші від інфляції", – пояснили в НБУ.

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Друге, на що вплине рішення регулятора, – ставки мають зрости і за банківськими депозитами. Так само, як і ставки ОВДП, процентна ставка за депозитами не перекриває втрати від інфляції.

"Очікується, що громадяни отримають більше можливостей заощаджувати в гривні. Це означає, що знизиться попит на валюту і тиск на обмінний курс. Тож НБУ зможе підтримувати курсову стабільність та гальмувати інфляцію", – йдеться у повідомленні.

Як українцям захистити свої заощадження

Отже, всі ці рішення і зміни приводять до того, що людям буде вигідно вкладатися у військові облігації та класти гроші на депозити, і цим водночас захищати свої заощадження

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Очікується, що до кінця року рівень інфляції підвищиться до 20%. Тому один з варіантів уберегтися від неї – купити військові ОВДП, і цим ще й допомогти армії та державі під час війни. Виплати за ними на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Також НБУ радить класти гроші на депозити, де ставки залежать від виду та терміну вкладу. Середня ставка на 1-3 місяці становить 6-7% річних у гривні, на 12 місяців – близько 8%.

"Депозити є захищеними й у разі ліквідації банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вкладникам їхні кошти. На час дії воєнного стану та трьох місяців після нього – це 100% гарантії. Після цього періоду гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. грн", – зазначили в Нацбанку.

Ставки за кредитами не зростуть

Регулятор наголошує, що після підвищення облікової ставки не очікується, що ставки за кредитами сильно зростуть. Вони змінювались з початку 2022 року, тоді, коли облікова ставка залишалась незмінною.

"Це пояснюється тим, що банки сильно ризикують не повернути кредит під час війни. Тому вони намагаються видавати кредити тільки надійним позичальникам, за яких вони конкурують між собою. Така конкуренція стримує підвищення ставок за кредитами", – зауважили в НБУ.

У регуляторі додали, що коли внаслідок підвищення облікової ставки тиск на обмінний курс зменшиться, а інфляція буде стримана, ставку будуть поступово знижувати.

Чому облікову ставку не підвищували раніше?

Як писали "Сьогодні", з початку воєнного стану в Україні Нацбанк не чіпав цей показник і не ухвалював щодо нього жодних рішень.

Це пояснили тим, що у той час був значний психологічний шок. Якби ставку підвищили ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, то шансів для стабілізації і підтримки гривневих активів було б значно менше.

Тепер, як зазначають в Нацбанку, шок проходить і економіка адаптується до воєнного стану. А якщо не буде належної винагороди за утримання гривневих активів, то загроза доларизації економіки та відповідної втрати ресурсу фінансовою системою посилиться.

"Сьогодні" також писали, які умови кредитування діятимуть у банках уже з 1 червня, та що робити з готівкою українцям, які повертаються з-за кордону.